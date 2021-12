A contramano de sus colegas, el intendente de Carlos Casares no pudo avanzar con su licencia y quedó obligado a renunciar

En Carlos Casares se quebró la regla de los intendentes que se toman licencia para asumir en otros puestos. Con una serie de sesiones sin quórum en el Concejo Deliberante, la oposición de Juntos por el Cambio le vetó al intendente Walter Torchio (Frente de Todos) la chance de licenciar el cargo para asumir una banca de senador bonaerense, que ganó en las últimas elecciones. Sin otra alternativa para poder tomar su nuevo lugar, el jefe comunal presentó la renuncia, que se tratará mañana en el cuerpo legislativo del municipio. Torchio transita su tercer mandato consecutivo en el municipio y es uno de los 90 intendentes que, por ley, tienen vedada la reelección.

El objetivo de Torchio no era dimitir, sino pedir licencia. El jefe comunal comparó su caso con los de otros intendentes que consiguieron sus licencias y consideró que el bloque opositor en su distrito actuó con encono personal hacia él. En Juntos por el Cambio argumentaron que existía incompatibilidad de cargos, por lo que el mandatario debía optar por uno, y afirmaron que una licencia hubiera condicionado al sucesor de Torchio, Daniel Stadnik.

“Presenté la licencia en cuatro oportunidades. No se votó sobre tablas y, en las siguientes tres oportunidades, no dieron quórum. Creo que es una cuestión personal. Somos 19 intendentes de distintos partidos [que solicitaron licencias]. En la misma sección electoral [por la cuarta] habilitaron a la intendenta de Arenales, Érica Revilla [de Juntos, electa senadora bonaerense]. Si se la aprueban a Jorge Macri, no se entiende. En todo momento, manifesté que mi decisión era pedir licencia por si, ante una eventualidad, debía volver al distrito antes de 2023″, consideró Torchio, en diálogo con LA NACION.

“Al no dar quórum, me llevan a un callejón sin salida de optar por una cosa u otra. A un montón de intendentes se les ha permitido [tomar licencia y asumir otro cargo]”, cuestionó Torchio.

Torchio presentó la renuncia. Su dimisión se tratará mañana, en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, en el que oficialismo y oposición tienen bloques de siete integrantes cada uno. Para comenzar una sesión, se necesitan al menos ocho ediles sentados en sus bancas. Si la renuncia es aceptada, no podrá regresar al cargo en lo que resta del mandato actual.

En la cuarta sección, Juntos ganó la elección para senadores bonaerenses. La alianza opositora obtuvo cuatro bancas y el oficialismo, encabezado por Torchio, tres. “Me votaron para senador provincial más de 120 mil vecinos [de la cuarta sección electoral]. En Carlos Casares, ese cuerpo de la lista ganó”, resaltó el intendente.

En Juntos por el Cambio defendieron la postura tomada, que hizo a Torchio optar por el cargo de intendente o el de senador. “Cuando pide la licencia, entendimos que hay incompatibilidad de cargos, por el artículo 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades [que establece que las funciones de intendente son incompatibles con las de ser miembro del Poder Legislativo, entre otras]. Nos han citado para la licencia y no dimos quórum. Hoy nos llega la citación para mañana aceptar la renuncia. Es lo que veníamos pidiendo”, argumentó el jefe del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Andrés Aguirrezabala, en diálogo con LA NACION.

“Tenemos fundamento legal y antecedentes en Carlos Casares, [el exintendente] Omar Foglia presentó la renuncia al cargo [para asumir como senador bonaerense]. Además, se generaba una situación de debilidad institucional para quien lo sucede en el cargo. Igualmente, es una cuestión que tiene como único interesado al intendente. Hay otros problemas, como que todavía no nos bajaron el presupuesto [de 2022]”, completó Aguirrezabala, quien encabezó la lista de candidatos a concejales de Juntos en las elecciones de noviembre, que le ganó a la del Frente de Todos por una diferencia de 25 votos.