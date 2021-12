Rodrigo de Loredo: “No puede ser que los que pierdan conduzcan y los que ganen acompañen”

CÓRDOBA.- A los 41 años y después de ser elegido diputado nacional por Córdoba en la lista de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo presidirá el bloque de 12 diputados de la UCR que rompió con la otra parte y que está referenciado en Martín Lousteau. Las intensas negociaciones no alcanzaron para acordar con el resto de los legisladores radicales de la Cámara Baja, quienes seguirán comandados por otro cordobés, Mario Negri, a quien De Loredo le ganó las PASO. El nuevo bloque se llamará UCR - Evolución.

En diálogo con LA NACION, De Loredo afirmó que, “no puede ser que los que pierdan conduzcan y los que ganen acompañen” en referencia a quiénes deben comandar el bloque de Diputados. E insistió en que en su campaña en Córdoba -junto con Luis Juez- enfatizaron que Juntos por el Cambio debía tomar un perfil “más federal”.

–¿El nuevo bloque implica también una división en Juntos por el Cambio?

–Nuestra vocación es firme en ese sentido, debe seguir la unidad de Juntos por el Cambio, pero una unidad con flexibilidad para administrar la diversidad, sino en vez de crecer es status quo. Estamos lejísimo de buscar una ruptura en la alianza. El radicalismo renovador arma otro bloque en la UCR porque intentamos persuadir del argumento de renovar hasta ultimo momento; insistimos en que no se pueden repetir las mismas vocerías desde hace décadas. No prosperó. Juntos por el Cambio tiene que mantenerse unido y creciendo, sumando nuevas representaciones y actores. También se crece reconociendo esa renovación. No puede ser que los que pierdan conduzcan y los que ganen acompañen.

Lousteau y Tetaz apoyaron a Juez y De loredo en Córdoba

–Habla de “más federal”, pero Negri también es cordobés...

–En el nuevo bloque hay diputados de San Luis, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, CABA, y Córdoba. En esta idea de que haya más federalismo en las autoridades del bloque la decisión responde al histórico resultado conseguido en Córdoba y por rol protagónico del distrito. Respecto a lo de Mario, con todo el respeto que le tengo, es un sinsentido. Mantener la conducción es no priorizar lo elegido por la ciudadanía, darle la espalda al voto cordobés. Esto también es en defensa de mi partido. Respeto y agradezco a quienes han sido en otros tiempos y por mucho tiempo voceros del bloque, pero la UCR necesita renovarse y atender los triunfos electorales y el recambio de caras y de ideas. Sino después nos quejamos de los emergentes que capitalizan el enojo de la sociedad y el voto de los más jóvenes, pero como expresión política seguimos ofreciendo las mismas recetas o vocerías.

–¿La decisión, según sus argumentos, no es una cuestión de nombres?

–En absoluto es de nombres, es un tema de representación social. Cualquier otra opción que representara esta renovación contaba con el apoyo. Además, este razonamiento es ampliamente mayoritario en el radicalismo y en la cámara, lo que pasa es que la discusión se ve atravesada por las relaciones personales, por las internas partidarias y por la distribución de los cargos. El argumento de que las autoridades reflejaran el proceso virtuoso del crecimiento del partido sumaba 20 legisladores, pero no todos estaba dispuestos a hacer otro bloque.

"La discusión se ve atravesada por las relaciones personales, por las internas partidarias y por la distribución de los cargos" Rodrigo de Loredo

-¿Qué perfil tendrá el bloque que presidirá?

-Seremos fieles representantes del voto de la gente; las autoridades del bloque representaremos lo expresado en las urnas. Seremos halcones en la defensa de la institucionalidad, en frenar y poner límites al kirchnerismo y sus avasallamientos, en frenar la agenda de impunidad que buscan. En Córdoba fuimos la expresión más dura de Juntos por el Cambio. También seremos pacientes constructores de las reformas estructurales que el país necesita para generar un estadio de desarrollo. De la reforma tributaria, de la modernización de las relaciones laborales, de una reforma educativa, de impulsar la infraestructura que requiere el desarrollo y de buscar un nuevo relacionamiento internacional del país.

"Seremos halcones en la defensa de la institucionalidad, en frenar y poner límites al kirchnerismo y sus avasallamientos" Rodrigo De Loredo

-¿Qué características tiene este radicalismo “renovador”, en qué se diferencian?

-El primer atributo es el de entender que hay un crecimiento con nuevas identidades y liderazgos, esa es una gran diferencia. Lo otro es una fuerte impronta federal, un bloque presidido por el distrito que hizo la mejor elección en el país. Será muy enérgico, ese mi estilo.

-¿Qué rol jugaron figuras como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich?

-Ningun. Son de Pro y este es un tema de mi partido. Es una discusión en defensa de mi partido; ya las tuve en Córdoba y la UCR resultó más vigorosa. En ese debate siempre usé argumentos racionales y una conducta noble. El radicalismo tiene que fortalecerse y tiene que tener un candidato a presidente de la Nación.