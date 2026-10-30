A pedido de la Iglesia, Milei garantiza presencia oficial en todos los actos del papa León XIV

En el tramo final de los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre, el Gobierno ultima los detalles de la organización de la visita que llevará al Sumo Pontífice a la provincia y la ciudad de Buenos Aires y a Córdoba.

En ese marco ya se contempló el pedido de la Iglesia para que haya representación del Gobierno nacional, en todas las misas que brindará el Santo Padre, según contaron fuentes del Poder Ejecutivo a LA NACION.

En el diseño de presencias que armó el Gobierno estarán el presidente Javier Milei y su gabinete en pleno en la misa que León XIV dará en la mañana del lunes 9 en el Monumento de los españoles. Se trata de la misa que se espera que congregue más fieles de las tres que dará el Sumo Pontífice en su paso por el país. Allí también estará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, responsable de la jurisdicción en la que el Sumo Pontífice tendrá más actividades, entre públicas y reservadas.

Esa misa será también la cuarta vez que el Papa y Milei se vean en menos de 24 horas. Previamente, será la recepción en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando el Papa llegue procedente de Montevideo; luego, la reunión bilateral entre ambos en la Casa Rosada y, por último, el encuentro en el Palacio Libertad.

A la misa del Monumento se espera que asistan más de 1,5 millones de personas y, según dejan trascender desde el Poder Ejecutivo, en las próximas horas se podría decidir que sea transmitida por cadena nacional.

Lo mismo podría suceder con la transmisión del evento del domingo por la noche, en el Palacio Libertad, que será el primer discurso del Sumo Pontífice en el país, frente al mandatario, su gabinete y todo el arco político, con presencia de la oposición y diferentes representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Para el martes 10, la gira tendrá como parada la provincia de Córdoba, que incluirá la misa en el predio de Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

Allí la representación del Poder Ejecutivo nacional estará dada por la plana femenina del Gabinete: la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva, oriunda de esa provincia y con un rol clave en lo que tiene que ver con la organización y coordinación del evento a nivel nacional.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una de las reuniones para organizar la visita del Papa Presidencia

El evento también está previsto que sea multitudinario porque concentrará fieles que llegarán desde el centro y norte del país, y contará con la presencia del gobernador Martín Llaryora.

En tanto que para el miércoles, cuando el Papa visite la Basílica de Luján, la presencia del Poder Ejecutivo estará garantizada con las asistencias de Diego Santilli y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. Allí, la representación provincial estará dada por el gobernador Axel Kicillof.

El mandatario provincial también participará, junto a sus pares de las diferentes provincias, del cónclave del domingo al atardecer en el Palacio Libertad, según confirmaron fuentes de la gobernación a LA NACION, con lo cual allí podría registrarse el único encuentro con el Presidente durante la gira papal y en medio del fuerte enfrentamiento que mantienen ambos.

Desde el comienzo de la organización, en el que se creó también un comité para coordinar la visita, en Casa Rosada resaltaron el trabajo con las diferentes administraciones, pese a ser de diferentes signos políticos. Y también, a haber tenido fuertes tensiones en otros momentos. En especial con la de Kicillof, con quien el Ejecutivo tiene una pésima relación, pero que en lo relativo al armado papal, quedó a un margen desde ambos campamentos.

En Balcarce 50 buscaron bajar desde el inicio la idea de “no politizar” la visita del mandatario y a esta altura, sienten que lo vienen logrando.