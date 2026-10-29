Lula le agradeció el mensaje a Macri, con una crítica sutil a Milei

El presidente de Brasil, Lula da Silva, le agradeció hoy a Mauricio Macri el mensaje reconociendo su triunfo en el balotaje sobre Flavio Bolsonaro.

“Agradezco al expresidente @mauriciomacri por los saludos y por los buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, escribió Lula en su cuenta de X.

Diferenció así la actitud del líder de Pro del presidente Javier Milei, quien aún no reconoció su triunfo en las urnas y ayudó a Bolsonaro a huir hacia los Estados Unidos. Además, deslizó la necesidad de discutir las diferencias “de manera civilizada y republicana”.

Agradeço ao ex-presidente @mauriciomacri pelos cumprimentos e pelos bons votos. Compartilho plenamente o desejo de uma região que trabalhe unida pelo desenvolvimento e pela prosperidade de nossos povos. E lembro com saudades dos tempos em que diferenças circunstanciais entre… — Lula (@LulaOficial) October 29, 2026

A contramano de sus pares sudamericanos –incluso los de signo ideológico similar– y de casi toda la dirigencia argentina, Milei todavía no reconoció el triunfo de Lula da Silva, hoy su principal adversario regional. Incluso el vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que el Gobierno no emitirá un comunicado oficial sobre el resultado de los comicios del domingo.

En cambio, Macri y la cuenta oficial de Pro en X felicitaron al día siguiente del comicio al líder del PT por su victoria. “Expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”, había escrito el partido, en una incipiente crítica al Presidente.

El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente.



Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática.



Felicitamos a @LulaOficial y… — PRO (@proargentina) October 26, 2026

La reconocida participación del gobierno argentino en el operativo de salida de Bolsonaro desde Brasil hacia los Estados Unidos le dio un duro golpe adicional a un vínculo político bilateral ya maltrecho desde hace años entre Buenos Aires y Brasilia. Milei y Lula se evitan desde hace rato en cada compromiso regional o internacional en el que coinciden y rebajaron desde agosto pasado el vínculo diplomático a la categoría de encargados de Negocios.

Luego de conocido el resultado de las elecciones, Milei dispuso que no hubiese reconocimiento oficial al ganador. “El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, dijo el martes el portavoz Adrián Ravier, dejando claro que no habría comunicado de felicitación al ganador. “Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos, para Javier Milei son más importantes los pueblos que las ideologías”, agregó Ravier, y estimó que “seguiremos trabajando como siempre dentro del Mercosur”, a pesar de “las diferencias ideológicas”.

La postura de no reconocimiento a Lula, en línea con las dudas que mostrara el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (habló de una elección “amañada”), fue enarbolada sobre todo por el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, aunque no fue homogénea dentro del Gobierno.

El saludo con Cristina

Previo a su mensaje de agradecimiento de hoy a Macri, Lula ya había respondido al saludo de Cristina Kirchner.

Poco después de que se conociera la reelección del actual mandatario, Cristina Kirchner envió un sentido mensaje a través de X. “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", lo elogió.

Lula le contestó en la tarde del martes: “Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje. Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz. Un gran abrazo para ti, que siempre has estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera”.

El mensaje de Cristina Kirchner para Lula da Silva tras la victoria en los comicios Captura