A qué hora habla Cristina este viernes 13 de septiembre

La expresidente Cristina Kirchner hablará este viernes 13 de septiembre, a partir de las 16 en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, en el marco de la distinción con un doctorado Honoris Causa que le otorgará la Universidad Nacional del Oeste (UNO).

La exvicepresidenta expondrá en esa casa de estudios mediante el formato de una clase magistral titulada “Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido”. El evento fue difundido por la propia universidad y compartido en redes sociales por la propia exmandataria que escribió en cuenta de X: “El viernes nos vemos en Merlo!”.

Cristina Kirchner hablará este viernes en Merlo Ricardo Pristupluk

Se trata de la primera presentación pública de Cristina Kirchner dentro del mes de septiembre, ya que el mes pasado había hablado en público desde la ciudad de México cuando participó del cierre del curso internacional “Realidad política y electoral de América Latina”. Allí se había referido a la situación política en Venezuela.

La Universidad Nacional del Oeste difundió en su cuenta de Instagram la convocatoria al acto en el que será reconocida la expresidenta: “La Universidad Nacional del Oeste invita a la clase magistral que brindará la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la asignatura Pensamiento Nacional y Latinoamericano, el día viernes 13 a las 16 en el campus universitario de nuestra casa de altos estudios, sito en Av. Dr. Ricardo Balbín 2048″. Además, la UNO aclaró que en la misma jornada “se hará entrega del doctorado Honoris Causa a la dra. Fernández de Kirchner por parte de las autoridades” de la universidad.

El intercambio entre Cristina y Milei por la economía

La expresidenta, aunque suele aparecer de manera pública en presentaciones específicas, utiliza sus redes sociales para pronunciarse sobre diferentes temas vinculados a la política local e internacional. Tal es el caso, del cruce que mantuvo con el presidente Javier Milei respecto del rumbo económico del país.

En ese intercambio del pasado viernes 6 de septiembre, la expresidenta publicó una carta de ocho hojas titulada Es la economía bimonetaria, estúpido. Aportes para un debate argentino, donde criticó a Milei por no cumplir sus promesas de campaña: “No solo interviene y controla, sino que además decide tres de los cuatro precios fundamentales de la economía”. Allí, la exvicepresidenta se refirió al dólar, el dinero, el trabajo y los bienes y servicios. La líder de Unión por la Patria (UP) tildó a Milei de “exlibertario” y aseguró que no tiene dólares para pagar la deuda.

Ante ese mensaje, el jefe de Estado respondió: “Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”.

El intercambio siguió a través de sus cuentas respectivas en X, y fue el primero en el que la expresidenta y el actual mandatario entrecruzaron mensajes extensos y con fuertes críticas de ambos lados.

Además, la presentación de Cristina Kirchner se dará dos días antes de que Milei de a conocer el Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, mediante el que se sabrán los principales lineamientos económicos y fiscales para el año próximo.

