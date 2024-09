Javier Milei le volvió a contestar a Cristina Kirchner tras sus críticas sobre su gestión: “No te pongas así de nerviosa”

Escuchar

“No te pongas así de nerviosa”, tuiteó el presidente Javier Milei en su segunda respuesta en las últimas horas a la carta que la expresidenta Cristina Kirchner le dedicó a él y su gestión, donde esbozó fuertes críticas contra la mirada de la administración libertaria sobre la economía. Esta vez, Milei apuntó contra su “modelo” de gobierno y su título de abogada: “Te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada... Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al país no a hundirlo ¡¡¡CIAO!!!”.

Este viernes por la mañana Cristina Kirchner publicó una carta de ocho hojas titulada Es la economía bimonetaria, estúpido. Aportes para un debate argentino, donde criticó a Milei por no cumplir sus promesas de campaña: “No solo interviene y controla, sino que además decide tres de los cuatro precios fundamentales de la economía”. Allí se refirió al dólar, el dinero, el trabajo y los bienes y servicios. La líder de Unión por la Patria (UP) tildó a Milei de “exlibertario” y aseguró que no tiene dólares para pagar la deuda.

A nueve meses de la llegada de Milei y “las fuerzas del cielo”…



ES LA ECONOMÍA BIMONETARIA, ESTÚPIDO. Aportes para un debate argentino.



👉🏻 https://t.co/Poopu0m8Mj pic.twitter.com/AB62W65Q2p — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

La publicación generó cruces entre ambos con chicanas alrededor del conocimiento sobre economía. Milei la acusó de “no entender mucho”, mientras que la también exvicepresidenta diferenció lo que es “gobernar el país” de “hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros”.

“Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, aseguró Milei en uno de sus choques.

Cristina Kirchner y Javier Milei

“Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras -porque tiempo tenes… y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales… A vos y a todas las ‘fuerzas del cielo’. ¡Dios mío!”, había contestado Kirchner.

Este viernes Milei asistirá a la 45ª Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el Hotel Sheraton, que se llevará a cabo en Mendoza. Será la primera vez que el mandatario visita la provincia desde que se asumió y hay posibilidades de que haga referencia a su cruce con la expresidenta.

