A qué hora hará su descargo Cristina Kirchner sobre la causa Vialidad

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner hablará este martes después de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) haya rechazado su pedido para ampliar su declaración indagatoria en la causa Vialidad.

El lunes, durante su alegato, el fiscal Diego Luciani pidió que la expresidenta sea condenada a una pena efectiva de 12 años de prisión. También solicitó que sea inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida.

Cristina Fernández de Kirchner transmitirá en vivo desde su despacho del Senado hoy a las 11 a través de sus redes sociales. Se podrá ver a través de la cuenta de Twitter @CFKArgentina.

Su objetivo con esto es responder a las acusaciones que, según considera, “montaron los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola” para esconder la “falta de pruebas” de su investigación.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019″, afirmó la vicepresidenta el unes a través de Twitter. “Voy demostrar por qué me están prohibiendo hablar en el juicio”, adelantó.

A su vez, se refirió al “Cacerolazo” y al acampe de simpatizantes del kirchnerismo que se improvisó en Recoleta. Luego de que Luciani la acusara y pidiera una condena de 12 años, un grupo de personas se acercó con cacerolas hasta la casa de la vicepresidenta en clima de celebración.

Horas más tarde, la tensión escaló cuando se enfrentaron con militantes kirchneristas que se hicieron presentes también en el lugar. La Policía de la Ciudad intentó detener el avance de ambas facciones con gases lacrimógenos y agentes motorizados.

En este contexto, Cristina apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y lo responsabilizó por los incidentes. “Energúmenos macristas”, lanzó en la red social.

Declaraciones de Cristina Kirchner a través de su cuenta de Twitter Twitter

“Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la Policía de la Ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, criticó.

En ese sentido, agregó: “Jamás ningún militante ni simpatizante de nuestro espacio político ha ido al domicilio de ningún dirigente macrista a insultarlos. Ni a la casa de Macri, ni a la de Rodríguez Larreta, ni a la de Bullrich o Vidal. Son muy, pero muy violentos… y cuando son menos, la policía de Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona. Nunca fueron ni serán democráticos”.

Por su parte, Carlos Berardi, abogado de Cristina, aseguró que “nació el partido judicial”. En ese sentido, y en diálogo con C5N, remarcó: “Es gravísimo lo que está pasando. Son antidemocráticos, a ellos no los eligió nadie, quieren ponerse a discutir lo que hacen los gobiernos democráticamente elegidos, hoy fue objeto de todo un capítulo de este fantasioso alegato. Todas las cuestiones pueden ser revisadas por los jueces. Un juez que no lo votó nadie va a decidir dónde se tiene que invertir. Esto no resiste el análisis en ninguna parte del mundo porque sino estaríamos teniendo un gobierno que no es democrático, sino un gobierno de los jueces”.

En la entrevista, el letrado anticipó qué es lo que Cristina Kirchner buscará exponer en el descargo de este martes: “Quiere mostrar con claridad que estas supuestas nuevas pruebas y estos hechos que aparecen como novedosos son falsos y va a mostrar una serie de elementos que indiquen, y la gente pueda ver, la manera sesgada en el que se analizó ese teléfono de López”.