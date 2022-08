El portero agredido por una mujer que estacionó mal en Las Cañitas contó qué pasó después: “Se puso peor”

Gustavo, el portero que fue denigrado por una mujer durante una discusión en calle, habló sobre la incómoda situación que vivió en Las Cañitas y confirmó que no hizo la denuncia porque “se bloqueó”.

El fuerte intercambio se dio en la intersección de Migueletes y Jorge Newbery, y fue el propio encargado el que registró la escena a través de su teléfono celular. El video se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y generó comentarios de todo tipo. Tal como se puede ver en las imágenes, la mujer estaba por cerrar la puerta de su camioneta Hyundai color gris oscuro cuando el hombre se acercó, teléfono en mano, para grabarla por haber estacionado en una parada de colectivos.

Las Cañitas: una conductora insultó y discriminó a un portero que la grabó por estacionar mal

“Con todo respeto, está parando en la parada de colectivo y la ley no dice que usted tiene derecho a parar en la parada de colectivo”, le dice Gustavo a la señora mientras filma todo. “Los discapacitados podemos parar en cualquier lado”, retruca la mujer, una justificación incorrecta, ya que en la página del Gobierno de la Ciudad deja en claro que, para un uso responsable del certificado de discapacidad, quienes lo posean están imposibilitados de dejar sus vehículos en paradas para detención de colectivos y taxis.

Este lunes, en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece), el portero relató que el episodio se dio cerca de las 13 h., cuando venía de hacer compras. “Veo que una camioneta que estaba poniendo marcha atrás para estacionar el auto acelerando, como para que se corra la gente que estaba en la parada de colectivo”, explicó Gustavo. “Cuando llega el colectivo, la señora coloca el auto, se queda arriba y la gente se empieza a subir (al colectivo)”, sostuvo y agregó que los pasajeros tuvieron que ayudar a una mujer a subir. “Se ve que era mayor o algo por el estilo”, precisó.

La agresión de la mujer contra el portero en pleno barrio porteño de Las Cañitas (Foto: Captura de video)

Al ver la situación, el portero no dudó en marcarle el error a la dueña de la camioneta. “Me dio cosa y le dije: ‘Señora, disculpe, esta es una parada de colectivo y no puede estacionar en este lugar’”, comentó y aclaró que vio el “cartelito” de discapacidad. “Me dijo: ‘Yo tengo derecho a estacionar donde se me da la gana’. Yo le dije: ‘No, señora, está equivocada. Tiene derecho, sí, pero no en una parada de colectivos’”, continuó Gustavo.

Los insultos de la mujer quedaron grabados en el video que el portero compartió en el grupo de WhatsApp de encargados de edificios del barrio. “‘Vos no sabés las leyes’, ‘aprendé’, ‘andá a estudiar’. Cuando me empezó a agredir de esa forma, ahí saqué el teléfono, pero por mi seguridad”, explicó. “Imaginate que si yo no la grabo después ella alude a cualquier cosa que yo le dije, que yo la insulté, que yo la amenacé. Me salió del alma, me salió de adentro, saqué el celular, la empecé a grabar sin que ella se dé cuenta. Cuando se dio cuenta, ahí se puso peor”, aseguró.

En plena discusión con el portero, la mujer llamó a la policía (Foto: Captura de video)

La mujer lo trató de “planero” y de estar “al pe...”, y llamó a la policía. “No sabía dónde meterme, pero me quedé así, grabándola”, dijo el portero. “Cuando me quiso sacar el teléfono, ya agrediéndome mal, saco el teléfono así no me lo tira y me lo rompe”, contó el hombre y confirmó que no hizo la denuncia correspondiente. “No hice ninguna denuncia, no llamé, ni nada. En ese momento me bloqueé”, reconoció Gustavo.