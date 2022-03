Acuerdo con el FMI: un diputado oficialista dijo que votará el proyecto “con la nariz tapada” y destacó la postura de Máximo Kirchner

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el oficialista Carlos Heller, habló este sábado sobre la próxima votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso de la Nación. En línea con la postura del ministro de Economía, Martín Guzmán, lamentó la llegada de la entidad de crédito a la Argentina, pero consideró que la firma de un nuevo entendimiento es necesaria “para ser un país viable” y dijo que acompañará el proyecto “con la nariz tapada”. Además, destacó la posición opositora de Máximo Kirchner respecto de la renegociación de la deuda y habló sobre los vaivenes que existen al interior de la coalición gobernante.

“Estaba haciendo una nota y me preguntaron si estoy conforme [con el acuerdo con el Fondo] y entonces dije: ‘Yo y mucha gente seguro tendremos que taparnos la nariz para votar’”, se sinceró Heller esta mañana en diálogo con Radio Mitre y agregó: “Como dijo el ministro [Guzmán], ninguno quería hacerlo”.

Ante la consulta sobre los resultados obtenidos por el titular de Economía como negociador con la entidad de crédito, sostuvo: “Yo no soy ni guzmanista ni anti. Es el ministro que eligió este Gobierno y tiene la tarea de negociación más compleja de los últimos tiempos. Creo que lo está haciendo de una manera razonable”. E insistió: “Yo quisiera no pegarle más al Fondo, pero hoy es imposible, así que hay que lograr un camino posible de transitar”.

A continuación, el legislador se refirió a la existencia de posturas contrarias a la votación en pro de un acuerdo con el Fondo dentro del Frente de Todos (FdT), y en particular al caso de Máximo Kirchner, quien por ese motivo abandonó la presidencia del bloque en la Cámara Baja. Al respecto, expresó: “Máximo es un importante y valioso dirigente de nuestro espacio que tiene la honestidad de decir que no puede presidir sin estar de acuerdo”. Y aclaró: “Él no se fue del frente, asume con transparencia una posición diferente”.

En esa línea, Heller planteó que la presencia de legisladores contrarios al pacto con el FMI “es lógica e inevitable, porque hay tensión y problemas”, y evaluó que “lo que no hay que hacer es magnificar las diferencias”, sino ponderar las coincidencias.

“Las coaliciones no exigen unanimidad, exigen tolerancia y respeto”, aseveró el diputado, y ante la pregunta sobre si existe riesgo de que se produzca una ruptura dentro de la fuerza manifestó: “En general lo que se rompen son las cosas rígidas, así que no se puede poner en esos términos. Las coaliciones funcionan mientras los puntos en común son mayores que las diferencias. Esa es una construcción y un debate permanente”.

Pronóstico favorable

En otro tramo de la entrevista, a Heller le consultaron cuál creía que será el resultado de la votación del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados, donde el proyecto oficialista ingresará el jueves para su tratamiento, y vaticinó un escenario favorable.

“No creo que haya posibilidades de que esto no se apruebe”, indicó el legislador y aclaró: “Nosotros trabajamos para que se apruebe con la mayor cantidad de votos posibles, y cada voto de nuestro espacio que no se consiga es algo que nos va a doler”.

Por último, y a pesar de insistir en que al Parlamento le tocará debatir sobre “una situación de las más complejas”, consideró que el tema de fondo es el intento de la Argentina por “pasar de ser un país inviable para ser un país viable”. “Vamos a recibir casi 7 mil millones de dólares de entrada para fortalecer nuestras reservas. ¿Vos viste cuánto bajó el dólar ilegal? La brecha se achicó mucho simplemente por el anuncio de la posibilidad [de la firma del acuerdo]”, analizó.