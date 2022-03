Martín Guzmán: “El FMI es contrario a los valores que pregona nuestra fuerza”

Luego de que se confirmara el alcance de un acuerdo técnico entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo hoy que el organismo de crédito es “contrario a los valores que pregona” la fuerza política a la que pertenece el Gobierno. A pesar de lamentar la firma de un nuevo entendimiento con la institución, destacó los puntos fuertes del acuerdo, al que describió como “anómalo en el mundo”.

“A nadie en nuestra fuerza le gusta que el FMI esté en la Argentina. Ahora, el FMI ya estaba cuando llegamos. Empezamos a gobernar con una deuda de US$44.500 millones y no contábamos con reservas disponibles para pagarla. Entonces, el único camino era llegar a un acuerdo que nos permita que el propio FMI nos mande los dólares con los cuales refinanciar la deuda que tomó el gobierno anterior. Y eso es lo que hicimos”, sostuvo el funcionario en declaraciones a El Destape.

A continuación, indicó que el primer desembolso del Fondo en el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno será de 7000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a “US$9800 millones”, e ingresará inmediatamente después de que “el Congreso de la Nación apruebe el programa y también el directorio del FMI”.

Aunque acusó a la institución de haber generado históricamente “muchísimos problemas a muchísimos países en el mundo”, Guzmán ponderó la negociación lograda por la Argentina. A diferencia de los entendimientos previos, que “nunca salieron bien”, sostuvo que el acuerdo actual “sigue una ruta completamente diferente, comenzando por el hecho de que es la primera vez que el mismo tendrá que ser considerado por el Congreso”.

“Este es un acuerdo de características totalmente distintas a lo que fueron los acuerdos anteriores en la Argentina y de hecho es anómalo a los distintos acuerdos en el mundo que ha alcanzado el Fondo”, enfatizó el ministro y detalló: “Aquí no hay reforma previsional -que es un clásico-, no hay reforma laboral ni ninguna quita de derechos; se apunta a que crezca el salario real; no hay privatización de empresas públicas ni un ajuste del gasto. Por el contrario, el Estado puede seguir jugando un rol que ayude a apuntalar la recuperación económica tan fuerte que está viviendo la Argentina”.

Aumento de tarifas e inflación

Durante la entrevista, a Guzmán también le consultaron sobre el aumento de tarifas que, en el marco del entendimiento con el Fondo, anunció ayer la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. Entonces, explicó cómo se implementarán las subas y aseguró que “nadie va a experimentar incrementos mayores al de los salarios”.

“La palabra clave es ‘segmentos’. Se está planteando un esquema donde quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad y hoy cobran la tarifa social van a tener un incremento anual muy por debajo de la variación de los salarios promedio. Luego habrá otro segmento que es en principio el 10% de usuarios de mayor capacidad económica al que se le van a eliminar los subsidios y finalmente el resto tendrá una actualización que será el 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior”, indicó el titular de la cartera de Economía. Y prometió: “Nadie va a experimentar un incremento en su factura de luz y de gas que esté por encima del incremento de los salarios promedio de la población”.

Al abordar la cuestión de la inflación, Guzmán indicó que la reducción del déficit primario “no alcanza” por sí solo para bajarla , pero al mismo tiempo dijo que “es fundamental” para que esto suceda. Asimismo, remarcó que la mejora del perfil de la deuda pública “es esencial” para contener la suba de precios y que, para conseguir ese objetivo, “es fundamental reducir el déficit primario”.

“Reducir la inflación es el principal objetivo de la política macroeconómica”, puntualizó el ministro al tiempo que señaló que, a tales fines, “acumular reservas es fundamental”. “Lo primero que necesitamos es calmar las expectativas y, si hay escasez de reservas internacionales, no hay manera de lograrlo”, aseveró.

Por último, defendió la utilización de los fideicomisos para “amortiguar” el impacto en los precios de las commodities que generó la invasión de Rusia a Ucrania. Con ese instrumento, dijo, “no se afecta el precio relativo” de los exportadores de granos, como podría ocurrir con un aumento de retenciones, y al mismo tiempo “el Estado puede generar una brecha” entre los precios locales y los internacionales.