Acusado por corrupción, el embajador Sergio Urribarri cargó contra Rogelio Frigerio

PARANÁ.- El embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, declaró durante casi dos horas en el tramo final del juicio que lo tiene como imputado por diversas contrataciones realizadas en su mandato como gobernador de Entre Ríos . Esas contrataciones son observadas por la fiscalía y defendidas por los abogados del exmandatario, quien no dudó en indicar que el juicio en su contra tiene por finalidad quitarlo de la carrera política.

En ese sentido, Urribarri habló de “un tridente” integrado, según dijo, por sectores de la política, de la Justicia y de los medios de comunicación, confabulados para el armado de las causas. Fue allí que apuntó contra el actual diputado nacional por Entre Ríos y exministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio. “Es un secreto a voces en la provincia la vinculación de Frigerio con un sector del Poder Judicial a través de colaboradores e intermediarios. Y su connivencia con algún fuego amigo. Él y sus amigos apuntaron al disciplinamiento de las fuerzas políticas asestando golpes contra determinados dirigentes”, declaró.

Haciendo alusión a otra de las parte de ese “tridente” que describió, Urribarri dijo: “Hubo algunos fiscales que actuaron con total arbitrariedad y direccionamiento al calor de una coyuntura política y no respetaron procedimientos ni respetaron normas. También, jueces de Garantías que no han cumplido su función, se han lavado las manos con tal de no sentirse expuestos, que han hecho oídos sordos, que no han respetado garantías y, lo más grave, han mandado a juicio para que otros se ocupen de resolver”.

Rogelio Frigerio se impuso en las últimas elecciones legislativas en Entre Ríos Rodrigo Nespolo - LA NACION

Completó su idea al mencionar una revista que se edita en la capital entrerriana, Análisis, y a su director, el periodista Daniel Enz, a quien calificó como alguien “que tiene un odio particular hacia mi persona”, según sus palabras. “No tengo miedo a su juego de escarnio. No pienso someterme a esa lógica perversa de generar miedo difamando gratuitamente”, agregó.

Urribarri no olvidó aludir a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, quien responsabilizó al exmandatario por el jury de destitución iniciado en su contra. Al respecto, dijo: “Está claro que la doctora Goyeneche me señala como su adversario y como el culpable de su situación laboral y personal. ¿Es realmente objetiva e imparcial la procuradora respecto a este juicio? Para nada”, se respondió.

“Estos dichos de la procuradora adjunta -consideró en alusión a declaraciones que la funcionaria judicial había hecho a LA NACION, a la que nombró- habrían ameritado un pedido de suspensión de la causa. Y no lo hicimos. No tengo nada que ver con lo que sostiene Goyeneche desde el momento en que los dos abogados que la denuncian [Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto] son los que motorizaron todas las denuncias en mi contra. Y con quienes tengo un enfrentamiento político y personal durante todos estos años. Incluso con uno de ellos tengo una querella por calumnias”, señaló.

La fiscal Cecilia Goyeneche fue suspendida mientras impulsaba dos causas por corrupción contra Urribarri y sus exfuncionarios

El exmandatario entrerriano recalcó la idea de que el juicio por presunto desvío de fondos públicos en contrataciones publicitarias y promoción turística obedece a cuestiones políticas . “Tengo perfectamente en claro que el objetivo principal de este proceso fue borrar de la conciencia colectiva todo lo que hicimos durante estos años”, aseveró.

Urribarri declaró mediante una videollamada desde Jerusalén, donde desarrolla sus actividades diplomáticas. En tanto que su cuñado, Juan Pablo Aguilera, otro de los acusados en este juicio en el que también están dos exministros de Urribarri, declaró de modo presencial en los tribunales de Paraná.

La semana próxima el juicio entrará en etapa de alegatos, tras lo cual el tribunal integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Mónica Castagno deberán resolver entre los pedidos de penas efectivas que anticiparon que formularán los fiscales y la absolución que pretenden los defensores.