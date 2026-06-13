Máximo Kirchner, sobre el escándalo de Adorni: “No pueden decir qué están haciendo sin tartamudear”

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó este viernes un acto en la ciudad de Paraná, Entre Ríos donde cuestionó la explicación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se refirió a la interna del peronismo.

La actividad se desarrolló en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la capital entrerriana y contó con la presencia de dirigentes locales y provinciales. Durante su intervención, el dirigente de La Cámpora e hijo de la expresidenta Cristina Kirchner centró sus críticas en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y en el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de ministros y vocero presidencial.

“La soberbia con la que se expresa el actual jefe de Gabinete, que se reía de los compañeros trabajadores y trabajadoras del sector público, ya sean docentes, médicos, enfermeros, camilleros... Decía que jubilados y jubiladas habían recibido una jubilación en la Argentina sin trabajar”, afirmó Kirchner.

El diputado se refirió a la explicación de Manuel Adorni sobre su crecimiento patrimonial Soledad Aznarez

“Y se reían y nos venían a dar clases de moral y buenas costumbres a todos; ahora no pueden decir que están haciendo sin balbucear, sin tartamudear y sin dar la cara como lo están haciendo”, agregó el dirigente camporista.

De este modo, el legislador nacional se refirió a la causa que investiga el crecimiento patrimonial del funcionario libertario, quien reconoció públicamente haber mantenido ahorros no declarados junto a su esposa por un valor estimado en US$500.000. Esta situación lo obligó a presentar declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción para regularizar activos, que según sostiene provienen de su actividad “en el sector privado” y de inversiones en criptomonedas.

El diputado también criticó lo que considera las consecuencias de la política económica en la población: “Este plan tiene diseño, saben muy bien lo que están haciendo. No es que las cosas le están saliendo mal, es el diseño planificado y la entrega de la patria a lo largo y ancho de su territorio”.

El dirigente camporista cuestionó el rumbo económico Soledad Aznarez

En esa línea, sostuvo que se consolida una pérdida de soberanía en la toma de decisiones, especialmente en cuanto a medidas económicas: “El agobio diario que sufren millones de argentinos y argentinas tiene que ver también con que las decisiones no se diseñan en la Argentina, se diseñan en Washington, en las oficinas del Fondo Monetario Internacional”.

Además, contrapuso ese accionar con la gestión de su padre, Néstor Kirchner, a quien definió como “un presidente que valoró el esfuerzo del pueblo y desendeudó al país frente a los organismos internacionales de crédito para priorizar las necesidades internas”.

Con respecto al debate por el déficit fiscal, Kirchner propuso un cambio de eje en la discusión pública y cuestionó los beneficios impositivos otorgados a las empresas multinacionales que imponen los nuevos marcos normativos de inversión —RIGI y “súper RIGI”—.

Máximo Kirchner criticó los beneficios impositivos concedidos recientemente a las grandes empresas multinacionales

“Por eso, muchas veces, cuando uno escucha hablar del equilibrio fiscal como si fuera un mantra, una tabla de salvación, nosotros tenemos que hablar en la Argentina de justicia fiscal. Que los que más tienen más pongan. No esta Argentina donde con el RIGI y el súper RIGI prácticamente el Estado argentino le está dando plata a las mineras y petroleras extranjeras para que se lleven todo”, sostuvo al respecto.

Su visión sobre la interna del PJ

En el plano de la discusión interna del espacio peronista, el legislador se pronunció sobre el liderazgo de su madre, Cristina Kirchner, y la necesidad de una construcción que supere las posturas moderadas sobre su liberación dentro del PJ.

Máximo Kirchner se refirió a la interna del peronismo

“Va a ser complejo, va a ser difícil y es por eso mismo que nosotros reclamamos y la queremos a Cristina caminando junto a su pueblo. No es un capricho. Es hora de pensar en aquello que nadie se atreve a hacer porque desde el posibilismo nos fueron encerrando”, concluyó Kirchner.

El encuentro político en la provincia de Entre Ríos sumó también la participación en el escenario de Oscar Muntes, representante de ATE; de la diputada nacional Blanca Osuna, Silvia Nene Moreno, presidenta provisional del Partido Justicialista de Entre Ríos; y de Tomás Ledesma, exdiputado de UxP.