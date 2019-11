Crédito: Twitter

Santiago Dapelo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2019 • 18:17

Gerónimo Ustarroz se ríe , dice que no puede creer estar en esa situación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lo denunció como "espía" en la misión de la auditoría que realizó el organismo internacional, que provocó la renuncia de Evo Morales y el comienzo del proceso que comenzó como una crisis política y desembocó en un golpe de Estado.

Ustarroz, primo y hermano de crianza de Eduardo "Wado" de Pedro, fue uno de los enviados del presidente electo, Alberto Fernández, a Bolivia para incorporarse al equipo de la OEA que estaba realizando la auditoría sobre las elecciones -el otro fue Santiago Eguren-, pero nunca lograron acceder a la información por la falta de colaboración de los integrantes del organismo internacional. "Acusarnos de espías es una locura. Nos fuimos de Bolivia sin respuestas", dice Ustarroz en una entrevista con LA NACION, que presenta los comprobantes de que fue invitado por el organismo internacional.

Fuente: LA NACION

-¿Por qué cree que Almagro los acusó de espías?

-Los sobrepasó los efectos y la realidad en Bolivia. Ellos sacaron el informe anticipadamente y desencadenó una locura con muertos en las calles. No decimos que el informe que presentaron sea falso, sino que no aplicaron metodológicamente las herramientas que tenían que realizar.

-Pero el señalamiento como espía implica que ustedes estaban trabajando con otros fines.

-Es llamativo que diga que éramos espías cuando ellos nos contactaron. Tengo los Whastapp, mails y los cheques con los que nos pagaron (ver imágenes). Dormíamos en el mismo hotel que ellos, comíamos y desayunábamos juntos. Somos apoderados del Frente de Todos, no somos dos desconocidos.

Las pruebas presentadas por Ustarroz Fuente: LA NACION

-¿Cómo califica lo que dijo Almagro?

-Es ridículo lo que dijo Almagro.

-¿Con qué objetivo cree que lo hizo?

-Aún sin poder ver los informes técnicos, está claro que hay falencias de mínima. ¿Por qué no pidió a los partidos políticos que presenten las actas? Le damos por válido que el sistema informático que se utilizó era una porquería, pero no es consecuencia de eso que haya sido una elección fraudulenta.

-¿Hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre?

-No lo sabemos, lo que no tengo dudas es que hubo a partir de eso una organización de un golpe de estado. Después de estar unos días ahí me quedó claro que estuvo muy bien organizado.

-¿Usted cree que la OEA fue funcional al golpe de estado?

-La OEA hizo una auditoría que emitió un dictamen preliminar, lo apuraron, y las consecuencias están a la vista. Ahora, si mienten en algo tan burdo como acusarnos a Santiago y a mí de espías, los informes técnicos me hacen dudar.

-Después de la acusación de Almagro, Alberto Fernández dijo hoy que "lo que está pasando en Bolivia es de una gravedad enorme y lo de la OEA es doblemente grave". ¿Hasta dónde puede escalar la pelea?

-Nosotros tenemos que salir a responderle, no era un secreto nuestra presencia en Bolivia. Acusarnos de espías en una locura. Que el secretario general de la OEA salga tan irresponsablemente cuando ellos nos invitaron denota una irresponsabilidad y una incapacidad muy grande. Ellos redactaron un informe que ayudó con lo que pasó en Bolivia. Es gravísimo.

-Fernández también sostuvo hoy que le pidió a las Naciones Unidas que se involucre. ¿Sirve?

-No hay algo mejor que se metan otros organismos internacionales.