Milei le respondió Cristina: “Lo que estamos haciendo sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron”

Tras la reaparición pública de la exmandataria Cristina Kirchner en Quilmes en la expresó duras críticas hacia la gestión y los modos del presidente Javier Milei, el libertario respondió por medio de una contudente denuncia difundida en redes sociales. “Te puede haber votado el 60%, pero si después la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve?”, dijo la dos veces presidenta durante su discurso de inaguración del Microestadio Néstor Kirchner y el actual jefe de Estado le contestó en X: “¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron...”.

“La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres” , sentenció el Presidente desde su cuenta de X. Milei acompañó su mensaje con una foto de la exvicepresidenta que también incluía su declaración en contra del accionar del Gobierno.

El descargo de Milei se da luego que esta tarde la exmandataria destinara duras críticas a su gestión y cuestiónara los logros económicos que celebra el Gobierno. “El Presidente debe entender que tiene que dar un golpe de timón a esta política. Es muy dogmático, quiere acomodar la cabeza al sombrero”, reclamó Cristina Kirchner ante dirigentes y militantes en el acto de inauguración del Microestadio Néstor Kirchner, en Quilmes.

Acompañada en el escenario por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, Cristina Kirchner sostuvo que “el experimento anarcocapitalista”, como calificó a la administración libertaria, puso proa hacia una “economía de carácter extractivista, precapitalista”. Y luego agregó: “Siento como si estuviéramos en el juego de la oca y hubiéramos retrocedido hasta el punto de partida”.

Minutos después de la contestación del mandatario, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también se manifestó en redes sociales. Aunque no escribió ningún tuit, deslizó su opinión retuiteando el de otro usuario de X, quien escribió: “Resumen del discurso de la condenada: la chorra está Gaga”. Y junto a esa polémica frase, publicó una foto de Leanor Abernathy, mejor conocida como “La loca de los gatos”, uno de los personajes de Los Simpson.

Asimismo, luego del descargo de Milei, Cristina Kircher posteó desde su cuenta de X una serie de fotos de la jornada en la que se la puede ver en la previa del acto acompañada por Mendoza, luego arriba del escenerio y en el pos junto a la militancia. Además, la exvicepresidenta acompañó las imágenes con la misma parte de su discurso que interpela directamente al Presidente.

“Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del Presidente, si hay algo que siempre he reconocido es la contundencia y lo inapelable que es el voto popular. Pero la legitimidad de origen necesita legitimarse también en la gestión y en los resultados de la gestión. Te puede haber votado el 60% de los argentinos, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?”, retomó Cristina Kirchner por X al compartir fragmentos de su discurso.

“Cuando escuché congratularse sobre el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste Cammesa, la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias y las universidades... Es como ustedes en su casa después de no haber pagado la luz, el gas, el alquiler y las expensas digan “tengo superávit”. No hermano. Mirá todo lo que debés. No tenés superávit”, retomó la exmandataria.

En otro tuit, también acompañado por fotos del acto, la expresidenta envió un mensaje paraa la interna peronista. “Yo sé que a la militancia le gusta la heroicidad, pero no: somos hombres y mujeres de carne y hueso con responsabilidades especiales que se hacen cargo de la historia y le hacen frente con coraje. Y fundamentalmente, con ideas claras”, señaló Cristina Kirchner.

“Tenemos que reclamarle a nuestros dirigentes, a nuestros representantes: organización, presencia, ideas, convicción y coraje. Porque las cosas sin coraje no se pueden hacer. Hay que tener mucho coraje en esta Argentina para cambiar las cosas”, completó la exvicepresidenta.

