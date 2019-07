Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

El juez a cargo de la elección bonaerense admite falencias económicas y en la capacitación, pero rechaza las dudas sobre el veredicto de las urnas

"Dificultades hay muchas. Es la Justicia Electoral más grande del país y faltan recursos", sostiene el juez federal con competencia electoral bonaerense Adolfo Gabino Ziulu, responsable de los comicios en el distrito más poblado del país. No se queda ahí: señala que en el operativo "hay todos los inconvenientes imaginables" y, particularmente, "dificultades de recursos económicos, que siempre son insuficientes". De todos modos, niega categóricamente una derivación negativa sobre las urnas: "No hay posibilidad de fraude".

El magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 1 quedó en el centro de las miradas tras un fallo que rechazó las boletas del Frente Despertar, que dejó a José Luis Espert sin candidatos a gobernador, legisladores e intendentes en la provincia. "No hay partidos proscriptos en la provincia", dice el juez, que califica de "exabruptos" las denuncias que vinculan su decisión con la intención de facilitar la reelección a María Eugenia Vidal. "Resultaría absolutamente inadmisible. Ni siquiera he tenido un atisbo de sugerencia de otro poder. No lo aceptaría de ninguna manera".

-¿Cuántas autoridades de mesa se excusaron?

-7000 al día de hoy. Suponemos que las excusaciones van a ser mayores, como también lo fueron otros años. Hay lugares donde las abstenciones son más altas, por ejemplo, en La Plata. En el interior son menores.

-¿Cuándo se vuelven a citar los reemplazos?

-Las excusaciones se hacen en forma presencial o a través del Correo. En esos casos se procede a designar a otra persona. Este año se puso en marcha un sistema informático nuevo. Se hace una selección con parámetros preestablecidos. Se han tenido en cuenta las autoridades de mesas que no han tenido dificultades.

-¿Se vuelve a citar a quienes ya participaron?

-Sí. A las autoridades de mesa que no han tenido ninguna observación se las vuelve a citar, sabemos que estas personas lo hacen bien. Si tomamos autoridades totalmente nuevas, es probable que el nivel de abstención sea mayor. Esto no quiere decir que quien ha sido citado continuamente se pueda excusar.

-¿Hay voluntarios remunerados?

-Todos estos cargos son remunerados: $1900 para presidentes de mesa y $3000 para delegados electorales para cada acto. Es decir, se paga en las PASO y en la elección general. La política del juzgado en principio es rehusar a los voluntarios, ya que esconde la posibilidad de que sean personas con activa participación en partidos políticos.

-¿Cómo ve el nuevo sistema de escaneo de telegramas a cargo de Smartmatic?

-El sistema del Ministerio del Interior tiene por finalidad que los resultados se conozcan en forma certera y en menor cantidad de tiempo. Asistimos a una digitalización democrática. Los jueces hemos realizado observaciones y exigido ciertas garantías. La mayoría se tuvo en cuenta.

-¿Confía en que funcione?

-Espero que haya una mejora. Pero, en definitiva, el escrutinio que vale es el definitivo, que se va a hacer en la Justicia. No hay posibilidad de que haya fraude de ningún tipo.

-¿Hay dificultades con los centros de votación?

-En principio, la tarea de detectar los centros escolares tuvo errores que hubo que subsanar. Se corrigieron muchos datos. Pueden quedar errores subsistentes, ya que son más de 5100 centros escolares en toda la provincia. A todos, el Ministerio del Interior les envió una computadora y un escáner.

-¿Esta será una elección más ordenada?

-Sí. Si bien el sistema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias tuvo pretensión de ordenar la vida de los partidos políticos, los comportamientos fueron en sentido inverso al pretendido por la ley. La mayoría de los partidos evitan las elecciones internas en esta consulta y presentan una sola lista de candidatos. Quizá el sistema de PASO sí pueda estar siendo más usado para dirimir candidaturas en los municipios. Pero este año no hay proliferación de boletas. Hay una tendencia a que los partidos políticos ejerzan control previo.

-¿Hay dificultades en el operativo?

-Dificultades hay muchas, partiendo de la base de que la Justicia Electoral está muy atrasada. Es la Justicia Electoral del distrito más grande del país y recién estamos empezando a digitalizar la información. Este atraso se da también en el personal: hay personal muy capacitado y otro que requeriría una capacitación mayor. Hay todos los inconvenientes imaginables. En particular, dificultades de recursos económicos, que siempre son insuficientes.

-Ante tantas dificultades, ¿cómo logran poner en marcha el operativo?

-Siempre tratamos de privilegiar la solución por consenso con los partidos políticos. Mantenemos una buena relación con los partidos, todos ayudan a que sea lo más transparente.

-No todos quedan conformes. Algunos expresaron su malestar en la audiencia para oficializar boletas. Allí el Frente Despertar denunció que hay partidos proscriptos. ¿Los hay?

-No. De ninguna manera. Sería contrario a la Constitución. Son exageraciones propias de la luchas políticas. El Frente Despertar, que lleva como aspirante a presidente al doctor José Luis Espert, se presentó en la provincia constituido por dos partidos políticos. A poco de constituirse, uno de los partidos decidió salir de la alianza que integraba. Una alianza no puede estar constituida por un solo partido. Ahí surgió la primera gran dificultad. Se quiso subsanar por medios que no están previstos por la ley. Por eso no se autorizó la presentación de candidatos a gobernador y vicegobernador. Es una decisión que puede ser objeto de recurso, en esto consiste el sistema democrático. Las decisiones que yo pueda tomar pueden ser revisadas por la Cámara Nacional Electoral.

-El Frente Despertar afirmó que esta medida busca facilitar la reelección de Vidal.

-En absoluto. Es la aplicación de la ley. Están los recursos previstos si alguien no comparte esos criterios. Es casi un exabrupto hablar de una proscripción a un partido político en nuestra época. Los partidos son portadores de una ideología que no puede ser controlada por la Justicia. Pero sí el cumplimiento de la ley.

-¿A usted lo ofende esa manifestación?

-Es una denuncia inexacta, pero no es un tema personal. La respuesta está en el expediente judicial. Si alguien considera que me equivoco, tendrá la posibilidad de que se revise. Yo subrayo la independencia con que me desempeño. Hay una necesaria colaboración de los poderes del Estado en una elección. Por caso: nuestro operativo será custodiado por 10.000 efectivos de las fuerzas de seguridad que van a controlar la elección. Pero que un poder extraño al Judicial le diga lo que tiene que hacer a un juez resulta absolutamente inadmisible. Ni siquiera he tenido un atisbo de sugerencia. No lo aceptaría de ninguna manera.

Números de una elección clave

36.392 urnas

Serán distribuidas junto a millones de boletas en el operativo para las PASO del 11 de agosto. "Hemos llegado a repartir 70 millones de boletas, en otras elecciones", dice el juez Ziulu.

5100 centros de votación

Hay a lo largo de toda la provincia. Será la prueba de fuego para el nuevo sistema de transmisión de datos.

7000 autoridades de mesa ya se excusaron

Sobre un total de 70.000 autoridades de mesa que involucrará el operativo bonaerense, además de 10.000 efectivos de las fuerzas de seguridad.

4000 voluntarios

Se presentaron para ser autoridades de mesa. "La política del juzgado es rechazarlos, ya que pueden tener participación política", dice Ziulu.

$1900 presidentes de mesa

Es el monto que percibirán por cada comicio. Los delegados electorales cobrarán $3000