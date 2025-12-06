Luis Petri defendió la compra de los F-16 y les contestó a quienes dicen que el Gobierno compró “chatarra”

Tras la presentación oficial de la flota de aviones F-16 en Córdoba, el ministro de Defensa, Luis Petri, reivindicó la nueva adquisición y apuntó contra quienes aseguran que el Gobierno compró “chatarra” a Dinamarca. “No entienden absolutamente nada. Lo que hay que preguntar es qué hicieron ellos”, arremetió el funcionario, que dejará el cargo para asumir la próxima semana a su banca en la Cámara de Diputados.

“Los que dicen que son chatarra, primero que no pueden dar cuenta de ninguna adquisición relevante para garantizar la defensa, la soberanía y custodiar los recursos de los argentinos. Lo que hicieron durante muchos años fue un tour por el mundo buscando un sistema de defensa, pero no concretaban ninguna compra”, señaló Petri, en alusión a los gobiernos kirchneristas.

Y sobre ello ironizó: “Tour de la Defensa le digo”. Así, el ministro volvió a marcar sus diferencias con las administraciones peronistas, a la que acusó de haber promovido un “destrato” y una “persecución” contra las Fuerzas Armadas. “Se rasgaban las vestiduras y hablaban de soberanía de cotillón”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

“Pero la soberanía se ejerce con actos como esta compra de aviones, que permite el control total del territorio argentino”, planteó luego de encabezar esta mañana un acto en Córdoba junto al presidente Javier Milei donde se recibieron los primeros seis aviones supersónicos F-16 que arribaron al país. Resta la llegada de 18 aeronaves para completar la flota de 24 que adquirió el Gobierno.

A lo largo de la entrevista, Petri destacó la gestión de Javier Milei, a la que le adjudicó una reivindicación de las FF. AA. y del Ejército, e identificó la compra de los aviones de combate F-16 como prueba de ello.

Entonces, el ministro resaltó los alcances de la nueva adquisición. Son supersónicos, llegan a volar 2500 Km por hora. Un vuelo de Tandil a Buenos Aires se hace en un periodo de 12 minutos", remarcó. Pero además reparó en el rol que cumplirán en materia de defensa y control aéreo. “Es trascendental para garantizar la soberanía de nuestros cielos”, manifestó.

“Hay dos funciones importantes: la primera, es la disuasión, porque vos le estás diciendo al mundo ´ojo que nosotros tenemos con qué defendernos. Es importante para que ningún país o grupo paraestatal decida hacer un ataque a la república argentina”, advirtió.

“La otra, es el control y vigilancia. Vos tenés un control total sobre tu espacio aéreo con aviones que están preparados para repeler cualquier tipo de agresión”, añadió.

Las declaraciones de Petri se dan en línea con el discurso que encabezó esta mañana Milei junto a plana mayor de su Gabinete en el Área Material Río Cuarto. Después de presenciar otro vuelo rasante (el primero había sido más temprano en la ciudad de Buenos Aires), el mandatario reivindicó el equipamiento de las Fuerzas Armadas y la compra de estos aviones de combate.

A lo largo de su discurso, Milei cuestionó además la política “del kirchnerismo” de dejar “sin equipamiento” a los militares. Más tarde, Petri retomó lo previamente mencionado por Milei y denunció un “desmantelamiento” de las FF.AA. durante gestiones anteriores.

“Había una visión sesgada que la circunscribía a los 70′ y las perseguía por portación de nombre", aseveró Petri, quien celebró el respaldo actual del Gobierno a este sector “bajo una consigna muy concreta de Milei”.

Nuevo ministro

Por último, Petri se refirió a la polémica en torno a la designación de Carlos Alberto Presti, actual Teniente General del Ejército y primer militar en asumir al Gabinete sin renunciar a las FF. AA. desde el retorno de la democracia.

El designado ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, en la presentación del los nuevos vehículos blindados para el Ejército PABLO SENAREGA

Entonces, habló de una persecución ideológica sobre quién será su reemplazante. “Por eso yo les decía el otro día en la Cámara de Diputados que quienes critican al Teniente General Carlos Presti deberían ir al Psicólogo. Porque particularmente lo critican sectores vinculados al kirchnerismo que dicen ser peronistas”, marcó.

Y en un dardo dirigido a este sector concluyó: “Los kirchneristas cuando les tocó gobernar no tuvieron en cuenta eso y pusieron a conducir en Defensa a Montoneros que Perón había echado de la plaza”.