El tema de los perros mastines del presidente Javier Milei y su mudanza a la Quinta de Olivos ocasionó un fuerte foco de tensión el lunes cuando el mandatario arremetió contra la periodista Silvia Mercado, quien dijo en LN+ que basada en “voceros oficiales” podía confirmar que las mascotas ya habían llegado a la residencia oficial. No solo el jefe de Estado salió a desmentirla sino que el portavoz Manuel Adorni tocó el tema este martes durante su tradicional conferencia de prensa y eso derivó en un cruce con quien antes ejercía su rol, Gabriela Cerruti.

Es que cuando hizo la rueda de prensa, Adorni dijo que Mercado había “puesto en riesgo” su trabajo. “Ayer por la tarde una periodista hizo un comentario sobre un detalle de la mudanza de Milei, haciendo referencia a un comentario que surgió de los voceros. El único vocero soy yo, no hay otra voz que represente al Presidente. Todo lo que no salga de mi boca y no sea real es mentira. Lo de ayer fue mentira. Se puso en riesgo mi trabajo y lo que yo represento, que es la voz del Presidente. Me gustaría que no se vuelva a repetir porque repito que la única voz soy yo, con lo bueno y con lo malo. Si hablan de algo que dijeron los voceros, están hablando de mí”, se quejó.

Entonces, Cerruti tomó el corte de ese momento y lo criticó en su cuenta de X (ex Twitter). “Se puso en riesgo mi trabajo es un montón”, deslizó con ironía la exfuncionaria que fue vocera del entonces presidente Alberto Fernández. La respuesta de Adorni no tardó en llegar. “Tal vez ocurre que tu trabajo nunca estuvo en riesgo”, le dijo él.

Tras ello Cerruti siguió: “Si tu trabajo está en riesgo porque una periodista publica una información, la única solución que se me ocurre es que los periodistas no publiquen información. A mí nunca me pidieron que lograra eso, es cierto”. Sin embargo la exfuncionaria también aclaró que cuando oficiaba como portavoz había discutido varias veces con Mercado porque publicó un libro sobre Fernández “con muchísima información falsa”.

“Veo que ni siquiera escuchaste lo que dijo. Beso”, le comentó Adorni para cortar la conversación. Pero la exvocera siguió con un mensaje más. “Leí el tuit del Presidente. Pero suerte en lo tuyo, Manuel. No es un trabajo sencillo, ya sabemos”, concluyó ella.

El lunes por la noche, Milei dijo que era “escandalosa” la “impunidad” con la que algunos periodistas “inventaban y operaban mentiras”, dirigiéndose a Mercado, que replicó el mensaje, aseguró que no revelaría su fuente, se mostró segura de su información y le exigió al Presidente que le pidiera disculpas. Lejos de eso, el mandatario redobló la apuesta con otro video en el que Mercado mostraba en la pantalla de LN+ su celular -aunque no llegó a verse el contenido- para certificar que ella había chateado con una fuente oficial.

“Aquí la mentirosa de ‘la periodista’ se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL. Así de ‘serios’ son algunos de estos mentirosos seriales”, insistió Milei.

