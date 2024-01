escuchar

luego de encabezar una nueva reunión de gabinete, y en coincidencia con otra jornada de volatilidad en los mercados financieros, el presidente Javier Milei atacó con duros términos en redes sociales a la periodista Silvia Mercado, a quien acusó de emitir información falsa sobre su mudanza a Olivos y la situación de sus perros.

“Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos”, escribió Milei esta mañana en su cuenta de X. Horas más tarde, en la habitual conferencia de prensa de la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió con la desmentida a Mercado (que estaba presente en la sala) y dijo que había puesto en riesgo su trabajo. Se refería a que la periodista, en un informe en LN+, había atribuido a “voceros oficiales” la información de que los perros de Milei estaban ya instalados en Olivos.

La conferencia de prensa transcurría con total normalidad, cuando el portavoz presidencial sorprendió con un comentario algo autorreferencial, pero que reflejaba el claro enojo del Presidente. “El único vocero oficial del Presidente soy yo, y no que no sale de mi boca es mentira”, dijo Adorni, en referencia a informaciones difundidas por Mercado en La Nación+, referidas a la llegada de los cuatro mastines ingleses a la quinta presidencial de Olivos, en las horas previas a la mudanza del Presidente, un dato que enojó al primer mandatario. Ocurrió minutos antes del tuit en el que el propio Milei acusaba de “mentirosa” a la periodista por afirmar que los mastines ya habían llegado a Olivos a media tarde de ayer, Adorni fue, incluso, más allá, al afirmar que la difusión de esas informaciones habían puesto en riesgo su “continuidad” en el cargo.

La propia Mercado le contestó al Presidente y a Adorni a través de las redes sociales. “No voy a discutir con Adorni, a quien respeto. Ni diré la fuente que a mí y otros colegas que están aquí conmigo en la conferencia de prensa la información que di. El tema no vale la pena. Y no quiero que nadie quede sin trabajo. Confío en la fuente que me dio la información. Y en lo profesional, considero una falta de respeto del Presidente para conmigo. Un maltrato que no está a la altura de una figura pública. Espero su disculpa”, escribió Mercado, una profesional de larga trayectoria y experiencia de cobertura en la Casa Rosada.

Casi al instante, Milei le respondió: “Aquí la mentirosa de ‘la periodista’ se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL. Así de “serios” son algunos de estos mentirosos seriales...”

El enojo de Adorni, comentan en los pasillos de la Rosada, tiene que ver con la sensibilidad del Presidente y su círculo más cercano en relación con todo lo que tiene que ver con “su intimidad”. “Este es un tema que ya pasó, pero hay que terminar con que cualquiera pueda decir que habló con un vocero del Presidente. Las cosas estrictamente personales, si los perros están, si se van a dormir ahí, de los viajes, sólo las informa el portavoz”, explicaron cerca del portavoz presidencial, sin dar nombres sobre eventuales responsables de la filtración que dio lugar al enojo presidencial y las advertencias del vocero.

Quien intentó meterse en la discusión vía redes fue la antecesora de Adorni en el cargo, Gabriela Cerruti, quien primero posteó con ironía que “la solución es que los periodistas no hagan más preguntas”, y luego borró el mensaje. La portavoz de Alberto Fernández sí dejó por escrito que le parecía “un montón” que el puesto de Adorni estuviera en riesgo por la difusión de la información sobre los cuatro “hijitos” del primer mandatario.

LA NACION