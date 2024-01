escuchar

Unas horas antes de que se empiece a debatir en el Congreso la ley ómnibus, el Gobierno culpó por la suba del dólar registrada en los últimos días a quienes se oponen a ese proyecto y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El encargado de hacerlo fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que en la Casa Rosada marcaron un rumbo que ahora se pone en duda por las detracciones a ambas medidas, lo que -según la visión de la gestión mileísta- impactó en el tipo de cambio. Incluso advirtió que esto aparece como una “muestra gratis” de lo que puede darse hacia adelante si la política no acompaña las reformas.

“Vimos en los últimos días alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio. Lo cierto es que este ruido queríamos marcarlo porque no es un tema menor lo que pasa cuando se hacen las cosas bien y tampoco lo que ocurre cuando se hacen mal”, comenzó Adorni.

En ese sentido dijo que al inicio de la gestión y con las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo”, se lograron estabilizar determinadas variables y que ese fue el “puntapié” para luego avanzar con el megadecreto y la ley ómnibus. “Lo cierto es que los rumores en virtud de la ley, de desacuerdos con algunos puntos, y los amparos generaron que en poquitos días los dólares financieros saltaran de 900 a 1200 pesos”, señaló el vocero para poner el foco en la oposición a La Libertad Avanza (LLA), al mismo tiempo que en el Palacio Legislativo sobre todo le cuestionan al presidente Javier Milei las facultades legislativas que se quiere otorgar en el marco de una serie de emergencias, y cuando ya la Justicia laboral hizo lugar a tres presentaciones y suspendió el título del DNU en lo relativo al trabajo.

Adorni dijo que el Gobierno hace su parte, pero aseguró que desde la Casa Rosada necesitan también que “la política” haga la suya. “Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba. También estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley no se aprueba. Que se apruebe o no depende del Congreso y de la política que allí está representada”, insistió en la previa de que se inicie el debate legislativo en las tres comisiones habilitadas.

Además, el vocero dijo que las reformas que plantean Milei y sus funcionarios son “necesarias para evitar el desastre” y fue ahí que hizo su advertencia: “Lo que vimos solo en el mercado de la cotización del dólar puede ser una muestra gratis de lo que puede suceder si el ámbito de la política no acompaña”.

Siempre bajo esa postura, indicó que las dudas que surgieron en lo legislativo, como así también los embates de la Justicia contra el DNU, que incluyeron un fallo de lo contencioso administrativo desfavorable para la Casa Rosada (que apeló todas las decisiones), hicieron “que los mercados pasaran factura”. Sobre eso acotó: “Entendemos que en una situación dramática como la que está atravesando la Argentina, que explicamos desde un primer momento, la ley es una pieza fundamental. No lo estamos contemplando, pero en caso de que la ley no se apruebe, las consecuencias son impredecibles, viendo que hasta ahora tuvimos una pequeña muestra gratis de lo que puede pasar”.

Sin cesar en sus críticas a quienes objetan el proyecto oficialista, Adorni dijo que en la Casa Rosada les cuesta comprender esas posiciones cuando el país está en una “situación decadente” y entonces marcó: “¿Cuál es la razón por la que no quieren acompañar un cambio profundo en esta Argentina que muchos no queremos ver más así en términos de pobreza, de inflación, de aislamiento con el mundo, de educación, de salud? A la Argentina hay que cambiarla de cuajo y la ley propone un paso más en ese camino”.

En tanto, recordó un dato que se conoció ayer: que el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estarán presentes esta tarde en la reunión que congregará a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, las únicas a las que se giró el proyecto de ley ómnibus. En los próximos días, desde el Gobierno dejaron trascender que se sumarán otros ministros y secretarios, ante la presión de los bloques de la oposición para conocer más detalles. “Van a comenzar con las explicaciones que los diputados crean pertinentes”, indicó el portavoz.

No obstante remarcó: “Nosotros la ley no la negociamos, que quede claro”. Sin embargo, aclaró que eso no significa que en La Libertad Avanza no estén “abiertos al diálogo” o que no acepten sugerencias ni se sienten a charlar con los “bienintencionados” que pretendan modificaciones “en materia de libertad”, ya que eso sería “soberbio”.

“Nosotros no evaluamos que el destino sea la no aprobación. No vemos chances porque se les están suministrando las explicaciones y aclaraciones que están requiriendo”, dijo a la vez que hizo énfasis en el 55% de la gente que votó a este gobierno. “Nuestra parte la venimos cumpliendo a rajatabla y ahora queda que el poder político responda por la parte que a ellos les toca. No vemos un escenario en donde la ley no se aprueba”, reiteró.

Plan de racionalización en el Ministerio de Seguridad

Al empezar su conferencia, Adorni contó que en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, aplicarán un “plan de racionalización” para reducir gastos. Por eso informó que de los 1254 empleados que tenía la cartera -por fuera de las fuerzas de seguridad- se dio de baja a 98 con doble contratación y a 77 que habían sido ingresados en 2023. En tanto señaló que 400 contratos están en revisión.

Por otra parte señaló que se eliminaron los intermediarios de seguros del ministerio, que implica un ahorro de 500 millones de pesos; que se suspendieron 90% de los celulares con una baja de gastos de 60 millones de pesos; y que se van a necesitar 10 millones y medio de pesos menos en insumos como café. “Todavía tenían contratado el diario papel, sin demasiado sentido en siglo XXI. 2 millones de pesos por año”, se quejó, mientras que también contó que se redujo el servicio de fotocopiadoras con un ahorro de 18 millones de pesos y que se dieron de baja 45 autos de los 179 disponibles, lo que implica 45 millones de pesos menos para el área.

En la rueda de prensa el vocero también expresó “solidaridad” desde la Casa Rosada con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien fue amenazado ya en reiteradas oportunidades, al igual que su familia, a la que decidió mover de Rosario por cuestiones de seguridad.

