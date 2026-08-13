Adriana Baravalle es la nueva secretaria de Innovación en reemplazo de Darío Genua

El Gobierno definió quién es la reemplazante de Darío Genua en la Secretaría de Innovación: la doctora Adriana Baravalle, elegida por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para el cargo. Así pudo confirmarlo LA NACION de fuentes al tanto. Más tarde, su nombramiento fue firmado y publicado en el Boletín Oficial.

De esta forma, Baravalle queda a cargo de una cartera que antes era comandada por una terminal del estratega Santiago Caputo. Según fuentes de la Casa Rosada, la nueva funcionaria, de perfil técnico, fue introducida a Santilli por el CEO de Globant, Martín Migoya.

Más allá de que Santilli se queda ahora con el control político de la cartera, en el Gobierno distintas fuentes asumían que la salida de Genua tuvo que ver más con diferencias de larga data con Santilli que con la interna que hay en el Gobierno entre Santiago Caputo y la secretaria general, Karina Milei. Santilli había echado a Genua a fines de julio por una distancia irreconciliable.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA NACION, el jefe de Gabinete comandará el área a través de Baravalle, que en el organigrama está bajo la estructura de la vicejefatura de Ignacio Devitt.

Santiago Caputo, pese a que ya no tendrá un alfil directo a la cabeza de ese sector del Estado, mantiene buen ida y vuelta con Santilli, y piensa articular con el trabajo de Baravalle, sobre todo en los temas estratégicos que requieran vinculación con Estados Unidos. El asesor estuvo al tanto de las conversaciones sobre el nuevo nombramiento.

Especialista en IA, ciencia de datos y ciberseguridad, Baravalle es doctora en IA por la American Andragogy University, magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, y doctoranda en Ingeniería en esa misma casa de estudios.

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología agradeció a Darío Genua por su compromiso y destacó la trayectoria de Baravalle X Secretaría de Innoviación, Ciencia y Tecnología

De acuerdo a un comunicado compartido por el Gobierno, la flamante funcionaria oficia como investigadora y profesora universitaria, con una “amplia trayectoria en los ámbitos académico y empresarial”. Dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral, y es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de expertos en inteligencia artificial.

“Su incorporación tendrá como objetivo profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”, señalaron.

Además, Baravalle lidera investigaciones sobre IA, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, y participa en proyectos científicos internacionales.

“Articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”, la presentaban esta medianoche en la Casa Rosada.

La designación de Baravalle fue oficializada mediante el Decreto 730/2026, el cual fue firmado por el presidente, Javier Milei, y jefe de Gabinete, Diego Santilli.