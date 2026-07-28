Más cambios en el Gobierno: Santilli echó a Darío Genua de la secretaría de Innovación

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, echó este martes a Darío Genua, quien oficiaba como secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

El funcionario saliente respondía al estratega Santiago Caputo, pero tenía diferencias de larga data con Santilli, que apenas puso un pie en la Jefatura de Gabinete comunicó que quería ubicar otro nombre al frente del área.

“Fue una decisión del ministro”, reportaron a LA NACION fuentes oficiales de la Casa Rosada. Acto seguido, Genua presentó la renuncia.

Según informaron en el Gobierno, Santilli comienza así con el reordenamiento de áreas que heredó en su rol de jefe de Gabinete tras reemplazar a Manuel Adorni.

Más allá de que esto le quita al asesor un área importante que tenía bajo su conducción, y de que sectores del karinismo se entusiasman con quitarle poder en medio de la interna oficialista, distintas voces del Gobierno coinciden en que la distancia entre Santilli y Genua era irreconciliable.

Pero con el descabezamiento del área de Innovación queda una vacante para que Santilli ubique un propio, con injerencia de la secretaria general, Karina Milei, y los suyos. Por ahora, el reemplazo no está confirmado.

Como ya adelantó LA NACION el 14 de julio pasado, la salida de Genua era vox populi en Balcarce 50. En ese momento, Santilli ya había vaciado áreas importantes que dependían de secretaría de Innovación, es decir, de Genua y por ende de Caputo.

Por decreto, tres organismos que respondían a Innovación pasaron a tener terminal en Santilli. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se giró en línea directa a la Jefatura de Gabinete, mientras que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Oficial quedaron a cargo del vicejefe del Interior, Gustavo Coria, que es la mano derecha de “El Colo”.

De todas formas, quienes conocen los movimientos del asesor advierten que está en buena sintonía con Santilli y que ambos tienen sus acuerdos que -por ahora- marchan.

Dicen los que saben que el caputismo no ve en el jefe de Gabinete un funcionario que haya llegado a la coordinación de los ministros con “ánimos de romper”.

No obstante, Santilli tomó la posta de Adorni promocionado por Karina Milei, quien puso la confianza en él respecto de un cargo clave en la gestión. El Presidente no dudó, luego, en ascenderlo.

Desde el triunfo en las elecciones de 2025, el karinismo intentó hacer una avanzada y ganar poder en el esquema oficialista. Logró dar un zarpazo con el Ministerio de Justicia, cuando desplazó sin previo aviso a Sebastián Amerio tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, y promocionó a la dupla Juan Mahiques-Santiago Viola.

Después, con el escándalo Adorni, la avanzada karinista mermó y, pese a que siempre forma parte del ideario de aquellos que se referencian en la hermana presidencial, por ahora no hubo otro movimiento de fuste en áreas claves que maneja el asesor como la SIDE o ARCA.

En este caso, Caputo pierde un eslabón.

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