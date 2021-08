Advertencia de Horacio Rodríguez Larreta al Gobierno: “Estamos generando una bola de nieve de endeudamiento en pesos que es peligrosísima”

A pesar de que el endeudamiento era uno de los principales caballitos de batalla del kirchnerismo, que le achacaba al exmandatario Mauricio Macri el crédito que tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI); ahora desde Juntos por el Cambio (JxC) recogieron el guante y acusaron al presidente Alberto Fernández de endeudarse más rápido que Macri. En ese sentido se expresó hoy el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que “el ritmo de endeudamiento de Macri es igual o menor que el del gobierno de Fernández”.

Frente a los reparos del Frente de Todos (FdT), en donde alegan que el endeudamiento de Cambiemos tuvo una alta composición vinculada a los acreedores privados y a los organismos internacionales, el mandatario de la Ciudad enfatizó en que la deuda en pesos tomada por Fernández se ajusta por inflación, entonces advirtió: “Estamos generando una bola de nieve de endeudamiento en pesos que es peligrosísima”.

Al respecto, señaló, en diálogo con Radio 10: “Escuché ese argumento que dice que la deuda en el gobierno de Fernández es en pesos. ¿Qué quiere decir? ¿Que la deuda en pesos no se va a pagar? Además es en pesos ajustados por inflación, que en el último año fue del 50%, y el aumento del dólar fue de 25″.

Por ello, Rodríguez Larreta entendió que la deuda en pesos “es mucho peor” que si fuese en dólares, y remarcó la necesidad de pagarla, independientemente de la moneda en que fue emitida. También enfatizó en que el endeudamiento es consecuencia del déficit, al que calificó como el problema real. “Mientras gastemos más de lo que tenemos, va a crecer la deuda”, indicó.

Los dardos cruzados comenzaron la semana anterior, cuando el propio Macri -blanco de las críticas de la expresidenta Cristina Kirchner, quien lo responsabiliza de “rifar al país”- presentó un gráfico durante una entrevista y dijo que el actual presidente, en su primer año, tomó más deuda que su gestión. La exgobernadora María Eugenia Vidal acusó a Fernández por lo mismo, esta semana, en LN+. De acuerdo a Chequeado, ese dato es certero, ya que el promedio anual de deuda de la administración del FdT es superior al registrado en el segundo mandato de Cristina Kirchner y de Macri.

La respuesta del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, no se retrasó y les recordó a los socios opositores los 100.000 millones de dólares en deuda que tomaron. “Nosotros no nos endeudamos en dólares”, dijo el líder de la cartera económica, en un argumento que replicó hoy el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y al que Rodríguez Larreta le quitó importancia. Chequeado aseveró lo esbozado por los oficialistas, también, en cuanto a la composición de la deuda.

La democracia y el sistema electoral

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño se refirió al caso del diputado correntino del FdT Miguel Arias, baleado en pleno acto de campaña en Tapebicuá. “Me parece muy grave. Es una barbaridad, repudiamos todo acto de violencia”, sostuvo.

En contraposición con lo esbozado por Macri en mayo, quien señaló que la democracia estaba “amenazada” por el intento del kirchnerismo de “debilitar la independencia” de la Justicia, Rodríguez Larreta sentenció: “El gran valor que ha asumido la Argentina y que hemos consensuado todos es que desde el 83 para acá no se discute la democracia. Es un gran valor en el cual todos los argentinos estamos de acuerdo, no se pone en duda la democracia y la hemos logrado fortalecer”.

No obstante, destacó la necesidad de modificar el sistema electoral hacia la boleta única o el voto electrónico en la Argentina. “No creo que haya un fraude que defina la elección y cambie masivamente, pero cada voto vale y es mucho mas difícil controlar un sistema como el que tenemos hoy, que tenés que estar mirando cada diez minutos que no se afanen las boletas de los cuartos oscuros, que requiere un fiscal en cada mesa. Es más riesgoso, requiere control humano de miles de personas. No es bueno el sistema, tenemos que cambiarlo”, dijo.

La grieta y “una visión de país a 25 años”

Con una apelación a su perfil moderado, pidió llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para crear “una visión de país que se pueda sostener durante 25 años” y enfatizó: “Eso necesita terminar con la grieta, con la grieta no hay acuerdo posible”.

Por último, y consultado por el giro más vehemente que tomó la coalición opositora ante el avance en las encuestas de espacios internos como el que lidera Ricardo López Murphy o, por fuera, el liberal Javier Milei -quien lo insultó públicamente-, Larreta indicó: “Somos firmes en temas concretos y eso no quiere decir que en términos generales no creamos que el diálogo, el consenso y la búsqueda de acuerdos es la salida para la Argentina a largo plazo”.

Noticia en desarrollo

LA NACION