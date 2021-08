En campaña, Martín Guzmán le respondió a Mauricio Macri por el endeudamiento externo

En un intento por desviar el eje de la campaña electoral del escándalo por la violación de la cuarentena por parte de Alberto Fernández, así como de los magros resultados en la campaña de vacunación y en la lucha contra la inflación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrió al Congreso a defender la política económica del Gobierno y a acusar a la administración de Mauricio Macri por “la enorme magnitud” del endeudamiento en moneda extranjera.

Así, Guzmán respondió las críticas de Macri y María Eugenia Vidal, quienes habían acusado al Gobierno de haber incrementado la deuda en US$30.000 millones al exponer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, que preside el senador oficialista José Mayans (Formosa).

“ No, no es así. La deuda en dólares bajo el gobierno anterior creció en 100.000 millones de dólares. Nuestro gobierno no se está endeudando en dólares , lo que está haciendo es financiar déficits fiscales, que eran necesarios en épocas de pandemia, en nuestra moneda y vía asistencia del Banco Central”, afirmó.

La reunión fue convocada por el oficialismo y sólo contó con la presencia en el Salón Azul de un legislador opositor, el diputado Luciano Laspina (Pro-Santa Fe), vicepresidente de la bicameral, quien rechazó la visión del ministro.

“Varios de los miles de millones de dólares que se han mencionado de endeudamiento fueron a pagar los muertos que quedaron en el placard del gobierno anterior”, sentenció, defendiendo la política económico-financiera de la gestión Macri.

En línea con el discurso oficialista, el ministro también se preocupó por destacar que en los años de la administración macrista cambió la composición de la deuda. “Bajó la participación de la deuda en moneda local; esto es algo negativo”, destacó.

Además, le rindió tributo a Cristina Kirchner, quien impulsó su presencia en el Congreso a escasos 17 días de las elecciones primarias, al afirmar que le dejó “una deuda sostenible” a Macri en diciembre de 2015, y al destacar que la renegociación de la deuda realizada por la actual vicepresidenta cuando ocupó la primera magistratura se hizo a tasas menores que las conseguidas por su sucesor.

El titular de la cartera económica señaló a la herencia recibida como responsable del estancamiento de la economía y de las dificultades que enfrenta el actual Gobierno para controlar la inflación .

“El sector público no contaba con espacios para desarrollar las políticas públicas necesarias para poner a la Argentina en la senda de la producción y no contaba con las herramientas para ir pudiendo resolver la gran problemática de la inflación”, afirmó.

Guzmán también defendió su política de negociación con los acreedores externos e insistió con la idea de que “la sostenibilidad es nuestro principio rector”.

“Más que un buen acuerdo lo que vamos a buscar es un acuerdo sostenible. Vamos a defender con firmeza los intereses de la patria”, afirmó.

La puesta en escena electoral del oficialismo fue tan clara que el Salón Azul se llenó de legisladores oficialistas y hasta se usó la trasmisión oficial del evento para que una senadora que busca la relección, como María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), encabezara una conferencia de prensa previa a la llegada del ministro para insistir con el pedido del kirchnerismo de que se investigue “la responsabilidades políticas” de los funcionarios de la administración macrista por el acuerdo por el crédito de US$44.000 millones con el Fondo.

Minutos después, el ministro de Economía profundizó sus críticas sobre el empréstito cuando expuso ante los legisladores. “Terminó ocurriendo que esos millones de dólares que se desembolsaron todos se fueron, todos”, sentenció Guzmán. “No se restauró la confianza, no se bajó la inflación, sino que creció más; no se mejoró la economía, sino que empeoró más. A la Argentina le quedó un enorme problema ”, agregó.

Tras explicar las renegociaciones de títulos de deuda llevadas adelante durante su gestión trazó un panorama positivo de la economía y sostuvo que el país se encuentra en una situación de crecimiento económico.

“Lo que estamos haciendo es que la recuperación económica que la Argentina está viviendo, que es una recuperación económica sólida, tenga condiciones de mayor robustez para que dure en el tiempo”, concluyó.