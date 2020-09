El presidente de la Nación y el periodista tensaron la entrevista por varios temas: la reforma judicial, el encuentro con la familia Moyano en Olivos y el impuesto a las Ganancias, entre otros Crédito: Captura de pantalla

"Queríamos empezar con una gran preocupación de la gente, que es el tema de la pandemia. Tenemos una cuarentena de más de 160 días. Hoy los datos reportan nuevamente 10.933 casos, y parece que esto no afloja", le dijo el periodista Marcelo Bonelli al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su primera intervención, durante la entrevista para el programa A dos voces, del canal TN, que se emitió anoche en vivo desde la quinta de Olivos.

"Vamos a empezar por corregir algunas cosas", contestó Fernández. "Primero, no llevamos 160 días de cuarentena, la verdad no hay cuarentena, ustedes vienen por la calle y ven todo lo que pasa", replicó. "¿No hay cuarentena?", insistió Bonelli. "No, no hay cuarentena", aseguró el Presidente.

Ese fue el primer cruce entre ambos durante la charla, de la que también participó el periodista Edgardo Alfano, y que duró casi una hora y media, pero no el último.

A continuación, las partes más tensas de la entrevista:

Impuesto a las ganancias

El Presidente negó haber mencionado la intención de modificar el impuesto a las ganancias e indicó: "Eso lo dice Clarín" Crédito: Youtube

EA: El otro tema que me quedaba es el impuesto a las Ganancias. ¿Usted lo quiere subir hasta el 41%?

AF: No, yo no... Eso lo dice Clarín, nunca lo dije yo.

MB: Yo lo dije.

AF: Ah, ¡ahí está! Marcelo lo dijo.

EA: Y usted, ¿qué dice? ¿Quiere subir el tope?

AF: No, no. Yo nunca quise subir nada. Eso lo dijo... preguntále a Marcelo.

MB: Hay trabajos técnicos que sí...

AF: Yo no lo dije.

MB: Pero que políticamente no habían pasado el filtro, ¿no pasa el filtro político?

AF: No, nunca nos planteamos eso.

El encuentro con Hugo Moyano y su familia, en Olivos

Alberto Fernández aseguró que, en su encuentro con la familia Moyano, se sacaron el barbijo solo para la foto y que "no fue toda la reunión así" Crédito: Twitter

MB: Estuvo hace casi quince días con Moyano, acá en la quinta.

AF: Sí.

MB: Dicen "no se reúnan en sus casas, no hagan reuniones sociales"... y estuvo creo que seis horas, se sacó una foto sin barbijo, todos juntos.

AF: No, no estuvo tanto tiempo.

MB: Bueno, almorzaron.

AF: Debo confesar una cosa: que lo invité a Moyano, a su señora y a su hijo, Jerónimo, que fueron los que vinieron, que comieron con nosotros acá, que fue un almuerzo y fue la primera salida de Moyano desde que dictamos la cuarentena.

MB: ¿Y cumplió el distanciamiento?

AF: Lo cumplimos. La foto fue el único momento en que no lo cumplimos porque, además, hay otra foto con barbijo. Pero en un momento dijimos "saquémonos el barbijo". Nos sacamos la foto y nos volvimos a poner el barbijo.

EA: A usted lo hemos criticado porque es el Presidente y es el primero que tiene que cuidarse, en los viajes... Y cuando vimos esa foto dijimos "nos pide a nosotros y se enoja" y aparecen todos juntos, uno al lado del otro.

AF: Sí, bueno, pero la verdad que es lo que dura una foto, no es que toda la reunión fue así.

EA: Pero vio que para el coronavirus basta una foto. Me parezco a usted haciendo propaganda.

AF: Ahora tiene razón, no sigan mi ejemplo en este caso.

Desterrar "la grieta"

"No quería decir que el responsable de la grieta era el periodismo", le dijo Fernández a Bonelli Crédito: Presidencia

MB: Presidente, usted en la campaña electoral, en el discurso inaugural y varias veces, habló de que un gran objetivo suyo es terminar con la grieta... hoy estamos peor que nunca.

AF: Y ustedes ayudan un montón debo confesarles, eh... (Risas).

MB: Pero no diga que la culpa la tenemos los periodistas, ¿sería un mundo ideal sin periodistas para usted?

AF: No, de ningún modo. Lo que quiero es que cada uno asuma la parte que le toca, ¿de acuerdo? Porque sino resulta que yo digo.

MB: Bueno, nosotros en A dos voces invitamos siempre a gente del kirchnerismo, a gente del llamado albertismo...

AF: El albertismo no existe, así que no sé a quién...

MB: Hacemos un gran esfuerzo, así que no nos eche la culpa a nosotros de la grieta. Todo lo contrario, nosotros vamos contra la grieta porque pensamos que impide resolver problemas en la Argentina.

AF: Yo comparto. Bueno, me alegro mucho de que ojalá sea la mirada que tienen, no es lo que veo permanentemente, pero tampoco es muy importante porque no quería decir que el responsable de la grieta era el periodismo, no era adonde apuntaba.

MB: Pero lo puede decir.

La relación de Fernández con el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni

El Presidente se refirió al día en que Sergio Berni fue en moto al puente La Noria y discutió con policías de la Federal. Negó "no bancárselo" y dijo que lo conoce "hace muchos años" Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

MB: ¿No lo banca a Berni?

AF: ¿Por qué no lo banco?

MB: Da como que le molesta.

AF: No, no.

MB: Se acuerda cuando hizo, en el medio del puente de La Noria.. Da la idea como que no se lo banca.

AF: A Berni lo conozco. No, no. Eso lo creen ustedes, yo nunca lo dije, no.

MB: Por eso se lo preguntamos.

AF: Yo lo conozco a Berni desde hace muchos años.

La "cláusula Parrilli" en la reforma judicial

El senador Oscar Parrilli había impulsado una cláusula en la reforma judicial por la que los jueces debían denunciar las presiones mediáticas. Luego, pidió retirarla. Fernández dijo que a esa marcha atrás la "resolvió el Senado" Fuente: Archivo

AF: Si un juez es presionado por cualquiera debe de algún modo preservar...

MB: Pero si yo informo sobre una causa no lo estoy presionando, estoy informando.

AF: Pero eso no es de lo que habla la norma.

MB: Inicialmente apuntaba a eso lo de Parrilli.

AF: No, no apuntaba a nada de eso, nada de eso.

MB: ¿Usted lo hizo cambiar a eso?

AF: No, no, no. Eso lo resolvió el Senado, por eso hasta me molesta cuando hablan de escribanía.

¿Hay cuarentena?

El presidente de la Nación insistió con que "no hay cuarentena" en el país

MB: Toda esa gente que falta del transporte público está haciendo cuarentena, no sé si toda, pero una gran parte.

AF: No, pero volvamos a explicarnos. Cuarentena es quedarse en la casa, en todo caso diremos que un número equis de gente, que no sabemos cuánta es, no va a trabajar, o va en su propio auto, o va a empresas que lo va a buscar en una combi o en un auto particular para que lo lleven, o sale de su casa y pasea por el barrio. Pero no digamos que esto es una cuarentena porque seguimos confundiendo a la gente y yo creo que no hay que confundirla a la gente.

MB: Pero Presidente, no fue un error suyo, el viernes el anterior dijo "no hay cuarentena", "prolongamos la cuarentena", entonces los que no salen.

AF: No, los que hablan de cuarentena son ustedes, yo no hablo de cuarentena.

MB: Los que no salen dicen "bueno, si no hay cuarentena salgo".

AF: Yo hablé de. ¡No hay cuarentena! Y yo insisto en este punto. Lo que pedimos es un aislamiento sanitario de aquellos que están en una situación de mayor debilidad. El resto de la sociedad se mueve, sale. Digo esto porque sino seguimos confundiendo a la gente, y la verdad es que está fenómeno que los diarios publiquen "160 días de cuarentena", pero es mentira, es falso.

Telefonía celular como servicio público

MB: El sector empresario dijo que el problema es que Alberto Fernández por un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) a última hora del viernes cambia reglas del juego de un sector que es uno de los de punta, que invierten.

AF: No, es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina.

MB: Bueno, hay muchas empresas...

AF: No, es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina.

MB: Está Claro, está Telecom, está Telefónica, está DirecTV.

AF: ¿Pero cuántos tienen telefonía celular?

MB: Está Canal 26.

AF: ¿Pero cuántos tienen telefonía celular, telefonía fija, cable e Internet al mismo tiempo? ¿Cuántos?

MB: Tienden a eso.

AF: No, no tienden. Hay uno. Entonces por eso, no es así, hay una enorme concentración en el mercado.