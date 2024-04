El stand up de Javier Milei en la Fundación Libertad resumido en tres minutos

El presidente Javier Milei hizo una suerte de stand up en el discurso final de la cena anual de la Fundación Libertad. De la gala participaron el expresidente Mauricio Macri, el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou y el ex mandatario español José María Aznar. Pero las palabras del líder libertario argentino causaron muchas repercusiones, por el uso de burlas, agresiones e imitaciones caricaturescas de los economistas que lo critican.

Con una impronta histriónica, el mandatario también destacó ante los presentes que si las demás fuerzas políticas no apoyan a la ley de Bases, no le importa. “Hagan lo que quieran, lo vamos a lograr igual a pesar de la política”, sostuvo. Milei no se privó de despotricar contra los economistas y dirigentes que lo critican, lanzar chistes subidos de tono y hasta imitar voces. Incluso, en un tramo de su discurso, el Presidente usó una frase de Melconian: “Fideos con tuco”. LA NACION resumió las principales burlas e imitaciones en un video de poco más de tres minutos.

“Fideos con tuco”

“Quizás por ignorancia o resentimiento dicen que no hay plan de estabilización. Pero entonces, ¿cómo es que baja la inflación?, cuestionó el Presidente frente al auditorio y luego, sin nombrarlo, cargó contra Carlos Melconian directamente: “Había uno que decía ‘fideos con tuco’... Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error. Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento... La vida es así”.

El dardo iba para el economista que en su momento formaba parte del equipo de Bullrich ya que, durante la campaña, Melconian había criticado el plan de dolarización que prometía Milei con esa alegoría. “Si vos me invitás a comer fideos con tuco, y yo llego y no tenés ni fideos ni tuco, digo: ‘Me invitaste a no comer o a otra cosa’. Si me esperás con papa y huevo, voy a decir: ‘¿No te habrás equivocado?’. Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central”, señaló en ese entonces.

De la misma forma en la que desenfundó en entrevistas anteriores contra periodistas, voces opositoras o quienes cuestionan sus decisiones, el Presidente se ensañó con economistas.

José María Aznar y Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad Fundación Libertad

“Socialismo en sangre”

“Algunos economistas profesionales, quizás por ignorancia o resentimiento, dicen que no hay plan de estabilización, pero entonces cómo es que baja la inflación”, planteó ayer Milei sin dar nombres y siguió: “No es casualidad que tengamos 100 años de decadencia si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre”.

Por otro lado, hizo ácidas referencias a Carlos Rodríguez, quien fue su asesor económico en la campaña presidencial. En algunas entrevistas, el economista criticó que la forma en la que el Gobierno alcanzó el superávit financiero fue a raíz de la licuación de los salarios y planteó que no será sostenible en el tiempo.

Por otro lado, criticó las especulaciones referidas al tipo de cambio y la imposibilidad de salir del cepo que hizo Hernán Lacunza, el exministro de Economía de Mauricio Macri, quien presenció el discurso desde de una de las mesas del recinto. “Esos mismos que dicen que hay atraso cambiario, son los mismos que decían que había que poner el dólar a $600 y tenían una hipótesis de inflación más alta. Nosotros lo pusimos por el equivalente a $1000 y tenemos menos inflación”, dijo y planteó: “Por lo menos sean coherentes para no ser intelectualmente deshonestos”.

Carlos Melconian fue blanco de las críticas de Milei

“Ese chico el soviético”

En otro tramo de su discurso, Milei utilizó expresiones burlescas también contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof a quien calificó de “chico soviético”. “Nos íbamos a encontrar con una inflación en torno al 15.000%. Ese chico, el soviético que está en la provincia [sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof] decía que era una exageración”, resaltó durante su alocución al cierre de la cena anual de la Fundación Libertad.

Sin embargo, hubo elogios y referencias notables, sobre todo hacia referentes de su espacio, uno de ellos, el ideólogo de la ley de Bases, Federico Sturzenegger: “Creí que tener un banco central era posible. Cuando tuvimos el mejor banco que precedió Federico pensé que podíamos tenerlo hasta el 28 de diciembre de 2017 que se lo llevaron puesto y gatilló el regreso del kirchnerismo. Al Banco Central ya lo voy a agarrar, es cuestión de tiempo”. También le dijo “coloso”.

“Siento que hay varios Messi en el equipo, Toto [Caputo] es Messi, Patricia es Messi, Guillermo es Messi, Diana [Mondino] es Messi, cada uno es un Messi en su puesto”, reconoció el mandatario.

