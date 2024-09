Agredieron a una cronista de LN+ durante los incidentes en las inmediaciones del Congreso

Escuchar

En medio de los disturbios en las inmediaciones del Congreso, luego de que la Cámara de Diputados ratificase el veto de presidente Javier Milei al aumento jubilatorio, la cronista de LN+, Carla Ricciotti fue agredida por un manifestante que se desplazaba en bicicleta por Avenida Rivadavia en compañía de otras personas.

La periodista hablaba detrás de cámara sobre una menor de edad que había estado expuesta a gas pimienta cuando recibió un golpe por la espalda. Inmediatamente después del ataque, Ricciotti increpó al sujeto al grito de “¿cómo me vas a pegar así? y “¿a vos te parece pegarme como me pegaste?”.

Lejos de disculparse por su actitud, el agresor justificó su accionar al decir que a la cronista “le gusta que le peguen a los chicos”. “¿A mí me gusta que le peguen a los chicos?”, dijo Ricciotti con incredulidad. “Yo vivo acá a la vuelta. Te estoy escuchando, mugrienta. Te gusta que le peguen a los chicos”, le respondió el hombre.

Por unos instantes, el agresor parecía tener intenciones de dar por terminada la discusión mientras se alejaba de las cámaras. Sin embargo, desde lejos, continuaba insultando al cronista y al camarógrafo. También les hacía fuck you. Después de ello, se acercó una vez más Ricciotti y vociferó: “Andate de mi país, hija de puta (sic)”.

Pasado el peligro, la cronista relató en vivo: “Este hombre me pegó de atrás. Estábamos relatando, mostrando lo de la nenita que había sido damnificada por los gases. Vino de atrás con la bicicleta y, con su puño, me pegó en la espalda. Después me empujó con la bicicleta. Me insultó e insultó al camarógrafo”.

“Es indignante que vengan y peguen de atrás de la nada. Son agitadores que quedan siempre de última. No pertenecen a ninguna agrupación. Las organizaciones ya desconcentraron. Y no fue algo que pasó solo conmigo. También intentó pegarles y agredir a otros colegas de radio”, completó.

Agredieron a un cronista de LN+ durante la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT)

Un episodio similar ocurrió el 27 de diciembre pasado. Lucas Jerez, cronista de LN+, fue agredido por uno de los manifestantes en la Avenida Corrientes durante la marcha de la Confederación General de Trabajo (CGT) en contra de las medidas económicas del presidente Javier Milei y en desafío al “protocolo antipiquetes”.

El periodista se encontraba hablando con otra mujer que había asistido a la marcha, que protestaba el accionar de la policía de la Ciudad durante la manifestación, cuando recibió un golpe de un hombre que filmó lo sucedido y luego se alejó de la cámara. Jerez luego fue a buscar a su agresor para pedirle explicaciones por el ataque, que en principio acusó un empujón, pero luego dio un breve y enfático discurso en contra de la señal: “Esto es consecuencia de la violencia que ustedes generan, de las mentiras que ustedes generan y del jefe de tu canal, que quiere a todos los argentinos muertos”.

Mientras se daba el diálogo, tanto Jerez como su camarógrafo fueron blanco de constantes gritos e insultos por parte de los demás presentes en la avenida. Otro gran número filmaba el intercambio mientras el cronista era insultado, e incluso exigieron que el equipo de LN+ se retirara del lugar. Cuando se vio obligado a hacerlo, la gente comenzó a celebrar la retirada con cánticos hacia el medio y Milei.

Jerez luego consiguió acercarse al cordón policial que bloqueaba la avenida y dio un breve testimonio de cómo fue el ataque que recibió: “No fue una piña, fue como una atropellada, un codazo. Fue desde atrás, no lo estaba esperando. Son las cosas que pasan en la bendita calle”. “La única garantía es la cámara, por suerte. Afortunadamente todo quedó registrado, quiénes están del lado de la democracia y quiénes no, quiénes tienen tolerancia y quiénes no”, agregó.

En tanto, seis personas -cuatro hombres y dos mujeres- fueron detenidas aquella tarde por la Policía de la Ciudad por atentado y resistencia a la autoridad durante la desconcentración de la marcha realizada por la CGT y Organizaciones Sociales frente al Palacio de Tribunales, señalaron fuentes policiales a LA NACION.

