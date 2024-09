“Ahogan a los municipios”: dura reacción de los intendentes al anuncio de Caputo y preocupación por la “cobrabilidad”

Escuchar

Algunos minimizaron el impacto. La mayoría afirmó que es un golpe duro sobre las arcas municipales. Pero ninguno de los intendentes del conurbano consultados por LA NACION se mostró sorprendido por el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien prometió que este miércoles la Secretaría de Industria y Comercio publicará una resolución que prohibirá a los municipios incluir el cobro de tasas en las facturas de servicios como luz, agua y gas.

“Ya nos sacaron las obras, nos cortaron los fondos, casi no tenemos ‘los palitos’ [el cobro a los prestadores de cable e internet que utilizan los postes] y amenazan con los registros del automotor”, enumeraron desde un municipio del norte del conurbano, para graficar la seguidilla de malas noticias que recibieron desde el gobierno libertario.

“El gobierno de Milei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr! La decisión de Caputo no perjudica a los intendentes sino a los vecinos de cada distrito ”, reaccionó Mayra Mendoza (Quilmes) en la red social X.

Un intendente estimó un “apagón” de $5000 millones en su presupuesto si el anuncio de Caputo prospera. Otros dos proyectaron un impacto de entre el 3 y el 7% de sus ingresos. Claro está, si la resolución supera el filtro judicial: los gobernadores e intendentes podrán plantear la inconstitucionalidad de una medida que, dicen, vulnera el orden federal y la autonomía municipal .

Un jefe comunal peronista agregó a esta lista el imperio de la ley 10.740, que es la que habilita a los municipios de la provincia de Buenos Aires a percibir la tasa de alumbrado público en las boletas de luz. Lo mismo sucede en otros distritos, donde advierten que una resolución de una secretaría no puede avanzar contra una ley.

La Constitucion del 94 consagra las autonomias municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional.

No hay caso... la inflacion sigue dando 4.. y no es por los municipios... es porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el… — Julio Zamora (@ZamoraJulio) September 11, 2024

“La Constitución del 94 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional. No hay caso... la inflación sigue dando 4... y no es por los municipios... es porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el aumento de tarifas golpearon duro a la mayoría de nuestra población. No son los municipios... es el ajuste contra trabajadores y jubilados”, afirmó Julio Zamora, intendente de Tigre.

Desde un poderoso municipio de la tercera sección advirtieron que Caputo utilizó como ejemplo, en su tuit, una factura del interior bonaerense, porque es fuera del conurbano donde más tasas se cobran con los servicios. También en algunos distritos del segundo y tercer cordón con abundancia de barrios cerrados y countries.

Importante! 👇



LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS.



Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y… pic.twitter.com/jyld9jSCkE — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2024

Pero el intendente daba por hecho que al anuncio del ministro no se aplicará a la “tasa de alumbrado público”, que todos los municipios incorporan en las boletas. “Si Caputo está hablando de eliminar la tasa de alumbrado público, vamos a un conflicto”, prometió.

Explicó que esa tasa en particular, en la mayoría de los municipios del conurbano, representa el mismo valor que Edesur (en su caso) o Edenor les cobran a las intendencias por el alumbrado público. “ En mi caso son $700 millones mensuales . Ya no solo es un problema económico, sino también de seguridad”, completó, en diálogo con LA NACION.

Cobrabilidad

A los intendentes les preocupa el “mientras tanto”, si la decisión anunciada por Caputo se concreta y se extiende en el tiempo sin ser bloqueada por un tribunal. ¿Por qué? Porque la mayor virtud de las tasas municipales que se cobran con las boletas de luz, agua o gas es, precisamente, que se cobran. A diferencia de las boletas puramente municipales que llegan a los domicilios y que, en tiempos de crisis como estos, son las primeras que dejan de pagar los vecinos . Es lo que habitualmente definen como “baja cobrabilidad” de las boletas municipales.

El gobierno de @JMilei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr!



La decisión anunciada hoy por @LuisCaputoAR no perjudica a los intendentes sino a los vecinos y vecinas de cada distrito.



Un dato: las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace… https://t.co/JXCHqloO9T pic.twitter.com/LhSe9d6gLz — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 11, 2024

“Las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace años y no han variado sustancialmente en el último tiempo. Lo que sí cambió son los valores de las facturas ”, advirtió Mendoza, de La Cámpora, en la red social X. “Lo que están viendo todas las familias argentinas es un tarifazo insensible e impagable de hasta 300%, y que en algunos casos los valores ya superan una jubilación mínima a la que, como si fuera poco, buscan vetarle un aumento. Esto es lo que quieren tapar atacando a los municipios”, agregó.

Y apuntó directamente contra Caputo, al que recordó con el apelativo de “inútil” que Milei supo dedicarle en el pasado: “Su política energética es la que está hundiendo la economía de los argentinos y argentinas. Mientras ustedes inventan superávits y dibujan números en un Excel, los intendentes e intendentas caminamos nuestros barrios y vemos todos los días el desastre social que están haciendo”.

Otros intendentes creen que el anuncio de Caputo no los afectará particularmente, al menos más que las medidas que ya conocen, como la paralización de las obras públicas y los recortes en los fondos a provincias y municipios. “La decisión no nos afecta, porque no tenemos tasas en los servicios. Al revés, estamos liberando por 10 años el pago de tasas a las nuevas empresas que se instalan en el municipio”, afirmó Fernando Gray (PJ), de Esteban Echeverría.

Gray advirtió, de todos modos, que “avanzar contra la autonomía de los municipios es inconstitucional” . Y admitió que necesita ver la letra chica de la resolución para saber si avanza sobre la tasa de alumbrado público que todos o casi todos los municipios cobran junto a la luz. “No debería alcanzarla, porque el alumbrado es una contraprestación”, señaló.

No son muchos los municipios que no cobran tasas en las boletas de servicios. En las consultas que realizó este medio asomaron Vicente López, que gobierna Soledad Martínez (Pro) y Tres de Febrero, al mando de Diego Valenzuela (Pro). Pero el anuncio igualmente generó “nerviosismo” en el chat de los intendentes de Pro, que estaban al tanto de la medida 48 horas antes de que la adelantara Caputo.

Desde el gobierno de Axel Kicillof apostaron por la cautela ante el anuncio. Recordaron que ni la Secretaría de Industria ni Caputo tienen competencia sobre tasas municipales ni sobre tributos provinciales. “Hay que ver la letra chica”, afirmaron desde La Plata.

Algunos intendentes también se abrazaron a la cautela ante la falta de claridad del anuncio de Caputo. Es que el ministro, y lo mismo hizo Milei en su cuenta de X, apuntó contra las tasas municipales que cobran los intendentes. Pero el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la medida alcanzará también a las provincias, que en casi todos los casos administran por sí mismas el servicio de luz y agua. Para completar el cuadro de confusión, el anuncio de Caputo fue celebrado por funcionarios y referentes libertarios que proclamaron el fin de las “tasas viales”, que algunos municipios aplican no sobre las boletas de servicios, sino sobre el tickets de los combustibles.

Las provincias y los municipios ya no van a poder incluir impuestos ni tasas locales en las facturas de servicios.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 10, 2024