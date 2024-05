Al final, el acto de Milei en Córdoba será sin gobernadores ni pacto

Escuchar

La administración libertaria trabaja por estas horas en lo que ahora llama “un cabildo abierto”. Es la última versión del acto que realizará el sábado próximo en Córdoba. Está muy lejos del Pacto de Mayo que había convocado el presidente Javier Milei 1° de marzo pasado, en la apertura de sesiones. No habrá Ley Bases aprobada y tampoco estarán presentes los gobernadores, como se imaginó inicialmente. Estará Milei y buena parte de su Gabinete.

Por ahora está confirmado que el mandatario saldrá al balcón del Cabildo de Córdoba, en el centro de la capital provincial, para dar un fuerte discurso de cara a la ciudanía. Se trata de una de las localidades donde los libertarios consiguieron más votos.

El acto se realizará en la tarde del sábado, alrededor de las 17. Todo indica que el único gobernador presente será Martín Llaryora, a título de anfitrión. Ninguno de los mandatarios provinciales recibirá invitaciones. Tampoco expresidentes, representantes del Estado Mayor Conjunto (EMC), miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sindicalistas y autoridades eclesiásticas, como se anunció en su comienzo.

Desde la gobernación cordobesa ratificaron que, si Milei encabeza el acto, “y respetando la institucionalidad que requiere la ocasión, el Gobernador acompañará la agenda prevista por el Primer Mandatario”. Y resaltaron que, la provincia “ha puesto a disposición de los organismos nacionales pertinentes, todo lo necesario para que este acontecimiento institucional pueda ser acompañado por el pueblo de Córdoba”.

Se espera que el sábado, alrededor de las 15, el vuelo con el mandatario y su comitiva salga desde la Base Militar del aeroparque porteño rumbo a Córdoba. Antes, por la mañana, el mandatario podría asistir al Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

En relación al Pacto de Mayo, desde la administración libertaria dicen que “nunca hubo demasiadas expectativas” y apuntan a lo sucedido en el Congreso, en especial en el Senado, donde se trabó el tratamiento de la Ley Bases.

El frustrado pacto iba a tener 10 puntos sobre los que incluso en los últimos días se barajó que podrían haber cambios. La falta de aprobación de la Ley Bases, cuyo tratamiento se trabó en el Senado de la Nación cambió los planes libertarios. Una opción que se barajó en las últimas horas es que el pacto pasara al 20 de junio en Rosario, como sugirió el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero cerca del mandatario lo desmintieron de plano. Explicaron que para esa fecha el líder libertario estará en Europa, donde viajará el 13 de ese mes para participar del G-7 en Italia, y luego visitar España, Alemania, Ucrania y Francia, en una agenda con varios encuentros bilaterales previstos.

En gran parte de las filas libertarias está el convencimiento de que el empantanamiento de las negociaciones en el Senado, en el que para esta altura ya preveían una aprobación general, tiene que ver con “la intención de la política de voltear y cuestionar todo para que la ley no se apruebe o quede completamente deshilachada”. No obstante también creen que “no se está lejos de la aprobación” y explicaban en la tarde de este lunes que, “ante la gente ellos (por los legisladores) van a quedar cada vez más expuestos porque complican todo y no permiten avances”. Por otro lado y ante la posibilidad de que no termine habiendo logros parlamentarios, completan: “y si no esperaremos a 2025″ , en referencia a la nueva composición que podría tener el Congreso tras las próximas elecciones de medio término.

