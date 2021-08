Alberto Crescenti le regaló a María Eugenia Vidal un chaleco utilizado en la Tragedia de Once y el gesto causó controversia

El director general del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Félix Crescenti, le regaló hoy a la exgobernadora María Eugenia Vidal un chaleco utilizado en la Tragedia de Once, en la que murieron 52 personas, entre ellas una embarazada, y 789 resultaron heridas.

“Beto me regaló el chaleco que usó en la Tragedia de Once. Muchos héroes no llevan capa. Vos, más que un amigo, sos ese héroe para mí”, expresó Vidal por Twitter. La precandidata a diputada acompañó su mensaje de agradecimiento con un video del momento en que Crescenti le hace entrega del regalo.

No es la primera vez que la exgobernadora destaca la gestión del SAME y de su Titular, Crescenti, quien encabezó los operativos de asistencia médica tras los atentados contra la Embajada de Israel -en 1992- y la AMIA -1994-, la Tragedia de Once -2012-, el choque de trenes en Castelar -2013- y el incendio y derrumbe de la sede de Iron Mountain en Barracas -2014. Durante su gestión en la Provincia Vidal anunció la operatividad del servicio de emergencias en más de 100 municipios bonaerenses.

Beto me regaló el chaleco que usó en la Tragedia de Once. Muchos héroes no llevan capa. Vos, más que un amigo, sos ese héroe para mí ❤️ pic.twitter.com/9RniwWhhja — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 19, 2021

En el video difundido hoy puede verse a la exgobernadora visiblemente emocionada. “Esto no lo toqué desde que terminó Once”, le explica Crescenti a Vidal antes de entregarle el Chaleco. “Me voy a poner a llorar”, contesta la precandidata a diputada por la Ciudad.

Rápidamente, las imágenes provocaron gran polémica en las redes sociales, donde algunos usuarios destacaron el gesto y la gestión del titular del SAME, mientras que otros lo acusaron de hacer uso partidario del trágico hecho.

Algunas personas recordaron la explosión de gas en la escuela N°49 de Moreno, en la que murieron los docentes Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, en 2018, cuando Vidal era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En medio de la campaña, las redes se convierten en caja de resonancia de chicanas e ironías cruzadas.

