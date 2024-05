Francos sumó críticas a España por la frase del ministro y dijo que Sánchez debería pedir su renuncia

Escuchar

El ministro del Interior, Guillermo Francos, renovó este sábado las críticas a España tras la frase del ministro de Transporte Oscar Puente, quien durante un encuentro del partido gobernante sugirió que el presidente Javier Milei ingería “sustancias”. Además, dijo que el mandatario español, Pedro Sánchez, debería pedirle la renuncia por esas declaraciones.

“Me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up que hizo este señor. Me parece un irresponsable, no puede exponer al gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por sus descendientes, por la ayuda que ha prestado la Argentina; una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitada”, indicó Francos en una entrevista para radio Mitre en medio del tenso intercambio de comunicados entre ambos países.

“No quiero meterme dentro del gobierno español pero si yo fuera el presidente, le pediría la renuncia”, lanzó luego el funcionario del gabinete de Milei.

“Es una cosa ofensiva contra el presidente de un país hermano desde hace muchos años. Milei es el presidente democrático de la Argentina, un país de inmigrantes de España, que le dio cobijo a españoles y le dio cobijo a España cuando estaba mal. Acá hay montones de empresas españolas que han invertido. ¿Cómo puede ser que un personaje de esta calidad integre un gabinete, haga una declaración de esas características y no pase nada?”, siguió Francos con su cuestionamiento.

Con respecto a cómo procederá el Gobierno luego del comunicado de la Oficina del Presidente, el titular de la cartera del Interior indicó: “Lo que corresponda. Yo creo que una protesta es lo menos que se puede hacer contra ese sujeto”.

Al ser consultado sobre el duro tono del mensaje de la administración libertaria que se emitió el viernes por la tarde, el ministro redobló: “Darle una respuesta de calidad a una persona sin calidad a veces cuesta mucho”.

Las declaraciones de Francos se dan en el marco de una respuesta del gobierno argentino a dichos del ministro de Transporte de Pedro Sánchez, Oscar Puente, quien sugirió que Milei ingiere “sustancias”. El funcionario ibérico lanzó sus dichos en un encuentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

“Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto”, dijo el funcionario español en el acto. “Milei, por ejemplo, Trump... No sé si tendrán asesores. Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho”, continuó y tras ello fue que marcó: “Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”.

❗️ Óscar Puente acusa a Javier Milei de «ingerir sustancias» pic.twitter.com/sMiLoYOxWS — El Debate (@eldebate_com) May 3, 2024

A raíz de esto, la Oficina del Presidente Javier Milei emitió un comunicado contra el gobierno español en el que denuncia “calumnias”, “injurias” y menciona la investigación judicial contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción de negocios en el ámbito privado.

Este sábado por la mañana el gobierno de Sánchez respondió: “España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”.

En este marco, el país ibérico aboga por la larga y amistosa relación que tienen ambas naciones. “El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”, cierra el breve mensaje.

El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos.https://t.co/sT8AmwDUPr pic.twitter.com/aWRc51xaVt — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) May 4, 2024

Ley Bases

En otro tramo de la entrevista, Francos mostró optimismo por el tratamiento en el Senado de la Ley Bases, que esta semana obtuvo media sanción en Diputados, junto con el paquete fiscal. También pidió “no dramatizar” una posible vuelta del proyecto a la Cámara baja en caso de que se introduzcan modificaciones.

“La Ley Bases y la reforma fiscal se aprobaron con bastante margen después de estar hablando y modificando durante dos meses. Hemos demostrado desde el principio que la obligación del Ejecutivo y del Legislativo es sentarse a discutir; son las reglas de juego de la democracia”, explicó.

Luego, agregó: “Quizás la diferencia entre el primer tratamiento y el segundo fue que el primero abarcaba más temas y la discusión generó complicaciones, pero pudimos resolverlo”.

En ese marco, el ministro aseguró que hay interés por la Ley Bases y el paquete fiscal en las provincias. “El Senado está compuesto por representantes de las provincias. Creo que para los gobernadores en general, salvo algunos muy ideologizados, hay mucho interés. La ley es importante para las provincias porque trata una serie de normas, no solo por lo fiscal que va a permitir más recursos, sino porque hay una serie de normas que promueven la inversión y el desarrollo en todas las actividades petroleras, mineras, de grandes inversiones. Es una posibilidad muy fuerte de generar inversiones y trabajo”, argumentó.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que el proyecto vuelva a Diputados, sobre todo por eventuales cambios en Ganancias y el impuesto al tabaco. “Aspiramos a que no haya cambios, no tanto por llegar al 25 de mayo [fecha de la convocatoria de Milei a un pacto nacional], sino porque la ley va a generar un fuerte impacto en la actividad económica. Si hay modificaciones, habrá que volver a Diputados. No creo que haya que dramatizar esto. Aspiramos a que la ley se apruebe como está; si hay cambios, volverá”, cerró.

