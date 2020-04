El Presidente aprovechó para subrayar la importancia de respetar el aislamiento para combatir al coronavirus

Ayer, 2 de abril, fue el cumpleaños número 61 de Alberto Fernández . Al final del día, el Presidente se tomó unos minutos para agradecer por los saludos que recibió a través de un video que difundió por redes sociales. "Gracias de corazón por cada saludo de afecto que me han brindado. Me llenaron de alegría en tiempos que no son fáciles. Los quiero mucho", escribió.

En la publicación, contó que "fue un día lindo" en el que trabajó y disfrutÓ con los que más quiere y se sintió acompañado por su familia . "Les quiero dar gracias a todos, a todas, a todes los que me mandaron un mensajito, de corazón. En cada mensaje recibí el afecto de ustedes, que es mucho y muy gratificante", expresó.

Además, aprovechó para recalcar la importancia de respetar la cuarentena para combatir juntos, como sociedad, al coronavirus . "No son los mejores momentos que nos tocan vivir estos, pero hay que pasarlo y vamos a pasarlo juntos, unidos. Solo les pido que, si me quieren hacer un gran regalo, se sigan cuidando y quedándose en sus casas", enfatizó Fernández. Y se despidió diciendo: "Ese es el único método que tenemos para combatir este virus. Vamos a trabajar juntos para que todo salga lo mejor posible. Podemos lograrlo. De corazón, gracias. Los abrazo a la distancia y desde el alma. Muchísimas gracias, los quiero mucho".

Lejos de las reuniones masivas, su festejo del cumpleaños estuvo marcado por el aislamiento social obligatorio decretado para combatir el coronavirus. Lo celebró junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, su hijo, Estanislao, y su perro, Dylan, en la Residencia de Olivos.

Alberto Fernández nació el 2 de abril de 1959 en el Sanatorio Antártida, el mismo que visitó el miércoles junto al sindicalista Hugo Moyano y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por su reinauguración y el acuerdo firmado entre el gremio de Camioneros y la provincia de Buenos Aires para atender a personas infectadas con Covid-19 .

El cumpleaños del Presidente coincide, además, con la fecha en la que se conmemora a los combatientes caídos en las Islas Malvinas durante la guerra de 1982 con Gran Bretaña. Por eso, más temprano compartió otro video para recordar esta fecha. "Por historia, por geografía, por derecho, por sentimiento y por nuestros caídos y excombatientes. Hoy, como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía y decimos, como siempre: ¡Malvinas Argentinas!", dijo.