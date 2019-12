Felix Crous Crédito: Twitter

El presidente Alberto Fernández definió que el fiscal Félix Crous, uno de los referentes de Justicia Legítima y extitular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), sea el responsable de la Oficina Anticorrupción.

Crous, que tuvo una activa participación en el Ministerio Público Fiscal de la mano de la exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y que fue parte del equipo que investigó la muerte de Santiago Maldonado, sería el sucesor de Laura Alonso, una de las funcionarias macristas más criticadas por el kirchnerismo, que fue procesada la última semana por el presunto delito de encubrimiento.

El funcionario judicial que hoy tiene bajo su órbita la oficina de Enlace Legislativo de la Procuración, que se define como "animador radial" -comparte un programa de radio en AM 530 con el periodista Martín Granovsky-, estuvo hoy por la tarde en la Casa Rosada.

De confirmarse, la nueva función de Crous será elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el sector público, como lo establece la ley 25.233. Durante los últimos cuatro años, la OA, que fue creada en 1999 a instancias del entonces vicepresidente Carlos Álvarez para investigar las causas de corrupción del gobierno de Carlos Menem, logró enviar a juicio oral un total de 299 exfuncionarios y empresarios procesados en causas por delitos contra el Estado.

Su salida de la Procuvin Crítico del sistema judicial -lo integra desde los 18 años-, Crous sostiene que en la Argentina hay presos políticos, como por ejemplo Milagro Sala, y se pronunció en contra de lo que definió como "la utilización abusiva de las prisiones preventivas". El fiscal también es de los funcionarios judiciales que proponen ampliar la Corte Suprema y considera que el actual Consejo de la Magistratura "no sirve para nada".

"La idea de un cambio radical requiere más de una gestión de gobierno. Nadie va a gobernar este país si no se plantea esto como un desafío central", describió Crous hace algunos meses en una entrevista con FM La Patriada.

Durante su paso por la Procuvin, Crous -en ese entonces coordinador general- fue parte de la investigación del caso Maldonado. En esos días, la procuraduría especializada le recomendó diferentes medidas de prueba como el registro de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares del entonces jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, que estuvo en el operativo que hizo la Gendarmería Nacional el 1 de agosto pasado en la ruta 40 y que terminó en el predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en Cushamen.

Después de su tarea en esa causa, el procurador general, Eduardo Casal, decidió sacarlo del cargo. "Les cuento que ayer el Procurador General Eduardo Casal me comunicó que me desplaza de la Procuraduría de Violencia Institucional. Esperaba una decisión así. No me sorprendió. Ofreció que eligiera otro destino; opté Crímenes de Lesa Humanidad", informó en su cuenta de Twitter.

Hasta el 2013, Crous impulsó los juicios contra represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura como titular de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, dependencia que creó el exprocurador general de la Nación Esteban Righi, en 2004.