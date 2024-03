Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Gustavo Gennuso, quien se desempeñó hasta diciembre como intendente de esta ciudad, fue imputado hoy por peculado en el marco de una causa que investiga delitos de fraude en perjuicio a la administración pública, administración infiel y malversación .

A Gennuso –que fue intendente por dos períodos, entre 2015 y 2023– se lo acusa de desviar 105 millones de pesos para la construcción de viviendas del plan Techo Digno. En la misma causa están imputados la exintendenta María Eugenia Martini (actual legisladora provincial y presidenta del bloque Frente de Todos en Río Negro), empresarios de la construcción y el exsecretario de Obras y Servicios Públicos Alfredo Milano. Esos 105 millones de pesos, actualizados por la inflación según el cálculo de la Fiscalía, superarían los 6000 millones de pesos.

Cuando asumió en diciembre de 2015, Gennuso (Juntos Somos Río Negro) recibió los acuerdos en curso por la construcción de dos grupos de casas del plan Techo Digno, uno por 376 y otro por 495 viviendas.

Los fiscales Martín Lozada y Guillermo Lista describieron que, al momento de su asunción como intendente municipal, se encontraban depositados en una cuenta del Banco de la Nación Argentina (cuya titularidad corresponde a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche) “la suma de 157.915.146 pesos, producto de la totalidad de los desembolsos efectuados a raíz de los convenios firmados, percibidos durante la gestión de la intendenta anterior”.

“Tal monto dinerario tenía una asignación específica, en tanto estaba destinado al pago a las empresas constructoras, contra la certificación de avance de obra correspondiente, conforme se desprende de la información que fue peritada en el marco de este legajo. A partir de ese momento el hoy imputado, en su calidad de intendente municipal, estuvo a cargo de la custodia y administración de esa suma de dinero, la cual le había sido confiada en razón de su cargo”, afirmó el fiscal jefe Lozada.

Gennuso y el actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck (foto archivo) DyN

El fiscal agregó que “del monto total del saldo en cuenta al momento de su asunción, el imputado sustrajo por fuera de la esfera de custodia de la administración municipal dinero que no fue destinado a su fin específico ni restituido al Estado nacional”. Ese monto (105 millones de pesos) actualizado a marzo de 2024 se traduce en la suma de 6.304.946.837 pesos .

Lozada afirmó que, entre enero y abril de 2016, Gennuso desvió unos 100 millones de pesos al Banco Credicoop para constituir varios plazos fijos, mientras que, entre abril y diciembre del mismo año, creó otros 10 plazos fijos con esos recursos.

Según la acusación de la Fiscalía, el 1° de noviembre de 2016 el entonces intendente autorizó el débito de un cheque por cinco millones de pesos de la cuenta corriente del Banco Nación, que se acreditó en una cuenta del municipio en el Banco Credicoop. Al día siguiente, con ese dinero se constituyó otro plazo fijo con vencimiento el 26 de diciembre de ese año.

“De ese modo, quebrantó la esfera de administración y custodia sobre esos caudales, la cual le había sido confiada en razón de su cargo y mediante lo establecido en los convenios celebrados con el Estado nacional. Además con su accionar, vulneró el regular desenvolvimiento de la actividad patrimonial de la administración pública municipal, amén de la confianza pública en él depositada”, consideró el fiscal.

La Fiscalía también describió la evidencia que obra en el legajo, entre ella, la copia certificada de denuncia penal y posteriormente ratificada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones públicas de las empresas mencionadas, el organigrama de la municipalidad de Bariloche, el sumario de investigación y diversos informes, como los técnico-contables elaborados por la Unidad de Asistencia para la Investigación Fiscal, organismo que depende de la Procuración General.

Por su parte, los abogados defensores consideraron que “no están reunidas las condiciones de tipicidad que exige nuestro ordenamiento tanto de fondo como de forma y en consecuencia no se debería habilitar la formulación de cargos” . La defensa sostuvo que no haría falta analizar “la preciosa evidencia probatoria que ha detallado ambiciosamente la fiscalía en función justamente de que no nos encontramos dentro de una infracción penal”. El imputado prefirió no prestar declaración.

De todos modos, el juez de Garantías Víctor Gangarrosa dio por formulados los cargos contra Gennuso, por los tres hechos que encuadran en los artículos del delito de peculado (malversación) en calidad de autor, de conformidad con los artículos 45, 55 y 261 del Código Penal. Asimismo, el juez otorgó cuatro meses para llevar adelante la investigación preliminar, que vencería el 26 de julio de este año.