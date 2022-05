Alberto Fernández avaló el contrapunto económico con el kirchnerismo y propone definirlo en una interna: “vayamos a las PASO”

MADRID.- Llegó sonriente al avión que lo transportó a España. Saludó a toda la tripulación y se tomó fotos. El presidente Alberto Fernández estaba conforme con las respuestas públicas que lanzó junto a sus ministros para enfrentar, a cielo abierto, los cuestionamientos a la política económica que lanzó Cristina Kirchner. Pero en Europa, Fernández avanzó otro escalón al darle aire a una eventual compulsa interna con Cristina Kirchner en las próximas elecciones presidenciales.

“Yo en noviembre lancé el debate y planteé que debatamos y vayamos a las PASO”, dijo el Presidente a un miembro de la comitiva que lo acompaña en España. Fue un aval a las respuestas disparadas desde la Casa Rosada contra las críticas de Cristina Kirchner y una eventual definición electoral. La réplica del Gobierno incluso pegó en el corazón del relato de la vicepresidenta: su reconstrucción del “mundo feliz” que describe cuando habla de su segundo mandato.

Es la primera vez que los ministros de Fernández, como Martín Guzmán y Matías Kulfas, son enviados a lastimar el mito predilecto de Cristina Kirchner, la idea de un gobierno virtuoso que luego fue arruinado por quienes la sucedieron desde 2015. Sin abandonar su diplomacia técnica, Guzmán aludió a la bomba de tiempo de los subsidios energéticos que Cristina Kirchner dejó a sus sucesores y a la falta de dólares que motivaron el primer cepo. “Qué país del mundo ha podido encauzar una senda de desarrollo teniendo subsidios energéticos de tres o cuatro puntos del PBI”, lanzó Guzmán. Y remató con sus críticas a las inconsistencias “macroeconómicas” que legó Axel Kicillof cuando abandonó el Ministerio de Economía. Luego, el propio Presidente recordó, junto al sindicalista Héctor Daer, que durante el gobierno de Cristina Kirchner se ocultó la medición de la pobreza.

En otras palabras, Alberto Fernández y sus ministros replicaron que el “mundo feliz” del segundo mandato de Cristina Kirchner ocultaba problemas económicos cada vez más graves y escondía la pobreza que dejaba a su paso. En el chárter de Aerolíneas Argentinas que el lunes llevó al Presidente rumbo a Madrid se celebraron las respuestas, en especial la aparición de Guzmán.

La descripción del gobierno de Cristina Kirchner que comenzó a trazar el Gobierno contrasta con la imagen idílica que buscó transmitir la vicepresidenta en la universidad del Chaco Austral, donde rememoraba una Plaza de Mayo llena que la despedía agradecida al finalizar su mandato.

Sin embargo, el Presidente se despegó de la responsabilidad del combate. “Yo nunca me subí al ring”, contestó Fernández, cuando un miembro de la comitiva lo consultó sobre la nueva estrategia. En el sentido de la respuesta presidencial, la culpa de la escalada recae sobre la vicepresidenta y La Cámpora, a quienes el Gobierno señalan por el daño que sus críticas generan sobre la política económica de Guzmán.

“Si yo me peleo, lo hago con los otros”, tomó distancia el Presidente, según reconstruyeron quienes lo acompañan en el viaje. “Los otros”, en este caso, son los miembros de la oposición, no el kirchnerismo. Así, la estrategia que puso en marcha el Presidente exhibe una suerte de acción y reacción. Si critican, se contesta. El problema es que los cuestionamientos se vuelven cada vez más personales. La vicepresidenta pasó de los anónimos “funcionarios que no funcionan”, a apuntar a Kulfas, Guzmán y Fernández en forma directa, intentando instalar la idea de que le advirtió al Presidente sobre los problemas que se avecinaban, pero fue ignorada. El esfuerzo de Cristina Kirchner busca tomar distancia de toda culpa, en especial, del daño que causa la inflación en sus votantes.

Ese precisamente es el límite más brutal de toda la confrontación discursiva. El Presidente necesita que la inflación comience a ceder, como le promete Guzmán que ocurrirá, porque de lo contrario, las celebradas respuestas del ministro se las llevará el viento del deterioro económico. Esta semana se conocerá el índice de precios de abril. Y las palabras dejarán lugar a los números.