Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

01.25| Milei cuestionó a Melconian sin mencionarlo y aludió a otros economistas durante su discurso

El presidente Javier Milei dio una larga charla en el cierre de la cena anual de Fundación Libertad en donde fustigó contra la oposición, sectores sindicales y, en específico, arremetió contra diferentes economistas que criticaron en reiteradas ocasiones las medidas adoptadas por el Gobierno. Entre los señalados, pero sin nombrarlos de forma directa, están Carlos Melconian, Hernán Lacunza, Carlos Rodríguez, entre otros.

De la misma forma en la que desenfundó en entrevistas anteriores contra periodistas, voces opositoras o quienes cuestionan sus decisiones, el Presidente se ensañó ahora con economistas. De entrada, volvió a referirse a los éxitos económicos de su gestión, al igual que el lunes durante su tercera cadena nacional para luego retratar a quienes presagiaron que no alcanzaría las primeras metas que se fijó el Ejecutivo.

“Algunos economistas profesionales, quizás por ignorancia o resentimiento, dicen que no hay plan de estabilización, pero entonces cómo es que baja la inflación”, planteó sin dar nombres y siguió: “No es casualidad que tengamos 100 años de decadencia si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre”.

Leé la nota completa acá.

01.00 | Bullrich, sobre la marcha universitaria: “Hay algunos que quieren mantener sus privilegios”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reflexionó sobre la marcha universitaria del martes y, en sintonía con las declaraciones del presidente Javier Milei, postuló que hubo sectores que se aprovecharon de una “causa noble” para “desestabilizar” al Gobierno. Consideró que hubo un “palco de privilegiados” entre los oradores del acto en Plaza de Mayo que “nada tenían que ver con el reclamo”.

Entrevistada en LN+ por Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y Luis Novaresio, Bullrich apuntó contra la oposición y sectores sindicalistas por su participación en la marcha universitaria: “Juntaron tanta gente porque la causa era noble, sino no juntan tanta gente. Me hubiera gustado que hablara el rector de la Universidad de Buenos Aires, de Santa Fe o cualquiera en nombre de todos, pero no en un discurso político, de si estamos o no con Israel”.

Leé la nota completa acá.

00.30 | La controversial lista que Villarruel creó en X

Por Juan Francisco Gallarino

Este miércoles por la mañana, usuarios en redes sociales hicieron circular imágenes pertenecientes a una controversial lista en X -función en la red social que permite agrupar cuentas en una sección tematizada- de la autoría de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Dentro de dicho listado, la titular del Senado incluyó a internautas que publicaban en la plataforma agravios, insultos y/o polémicas comparaciones sobre su persona. El grupo lleva el nombre de “Fans de [Rafael] Videla y Petes” y tiene alrededor de 140 miembros. Horas más tarde de su viralización, LA NACION confirmó que fue efectivamente creado por Villarruel.

“[Villarruel] la creó hoy [por este miércoles]”, dijeron desde el entorno de la segunda en la línea sucesoria presidencial. Respecto de los motivos por los que la compañera de fórmula de Javier Milei tomó la determinación de confeccionar aquel listado, sostuvieron que no sólo se encuentra avalada por la libertad de expresión sino que pretendían visibilizar tanto mensajes de odio como “barbaridades” que le escriben a diario en la plataforma que es propiedad del multimillonario sudafricano Elon Musk, que estuvo reunido hace 12 días con el líder libertario y celebró el lunes el superávit financiero que anunció Milei en cadena nacional.

“La comparan constantemente con un dictador nefasto [en referencia a Rafael Videla], la insultan, de todo. Tiene derecho a defenderse. Hablamos también de que están atacando a una mujer”, señalaron a este medio. Por último, con respecto a la denominación que recibe el grupo y su descripción -”Gente linda que recuerda a Videla y me escribe sobre petes, anos y caca. El respeto a la mujer te lo debo”- , evitaron hacer comentario alguno.

Leé la nota completa acá.

LA NACION