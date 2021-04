Alberto Fernández dio positivo de coronavirus y está aislado

“Quería contarles que al terminar el día de hoy [viernes], luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígenos cuyo resultado fue positivo”, escribió el presidente Alberto Fernández en sus redes sociales.

El jefe de Estado explicó a través de un hilo en su cuenta de Twitter que se encuentra aislado y que ya contactó a las personas que vio en las últimas 48 horas “para evaluar si constituyen un contacto estrecho” y que, de esta manera, cumplan con el correspondiente aislamiento.

Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

El mandatario contó que se encuentra bien, aunque lamentó lo sucedido, especialmente por haberse dado en su cumpleaños. “Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, expresó.

Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

“Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”, sostuvo Fernández.

El Presidente recibió la vacuna rusa Sputnik V el pasado 21 de enero. “Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo”, había escrito en sus redes en aquel momento.

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

El contagio del mandatario se da en medio de lo que muchos afirman es la segunda ola de infectados en el país. Tal es así que, ante el aumento sostenido y alarmante de casos, Fernández se iba a reunir hoy a las 10 en la Quinta de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para conversar sobre este problema y, de ser necesario, definir nuevas restricciones.

Cabe recordar que este jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) tuvieron que salir formalmente a desdecir los comentarios de su propia directora, Rochelle Walensky, que había dado a entender que los vacunados no podían contraer el virus ni transmitírselo a otros. “Es posible que una persona vacunada con ambas dosis contraiga Covid-19. Y la evidencia no deja en claro si pueden contagiarle el virus a otros. Seguimos analizando la evidencia disponible”, explicó entonces un vocero de la CDC.

LA NACION