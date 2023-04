Alberto Fernández culpó a Macri por la inflación: “Arrancamos con 54 puntos”

escuchar

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que su administración es “consciente” de “lo que cuesta ir al supermercado y pagar el alquiler”, al hacer referencia a la inflación y dijo que es una problemática a “resolver”. Al encabezar este mediodía el lanzamiento del programa federal Mi Pueblo Conectado, en la localidad bonaerense de Benavídez, el mandatario culpó a Mauricio Macri por el acelerado aumento en los precios: “Arrancamos con 54 puntos de inflación”.

“Antes de la sequía nos agarró la guerra que impacta sobre todo el mundo por el aumento de los precios de la energía y de los alimentos. Y en Argentina se potencia porque arrancamos con 54 puntos de inflación, por lo tanto se hace más grande el problema”, explicó Fernández ante la audiencia. La inflación de marzo fue de 7,7% y la anual 104,3%.

Previamente, había hablado de la “decepción” que sienten los argentinos “por los últimos ocho años en que la política no daba respuesta”. “Pero son decepciones distintas”, prosiguió el Presidente y se refirió a que la gestión anterior, con Macri al frente, había dejado a su paso una inflación que llegó al 54%, mayor desempleo, un país “que se endeudó como nunca había pasado y pymes que cerraron”.

Alberto Fernández habló de la inflación en el lanzamiento del programa federal #MiPuebloConectado

En cuanto a su gestión, Fernández resaltó que si bien “creamos 600 mil puestos de empleo registrado, llevamos 30 meses consecutivos de crecimiento de trabajo registrado, efectivamente hay un problema que resolver y que nos preocupa”. Fernández destacó la labor, “el enorme trabajo”, que lleva por estos días el ministro de Economía Sergio Massa para renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hace unos días lo hablamos con Andrés López Obrador [presidente de México], con Lula [mandatario de Brasil], con Gabriel Boric [de Chile] y con Luis Arce [de Bolivia] y nos planteamos que es un problema (el de la inflación) que tenemos todos. Vamos a ver si podemos resolverlo como región”, agregó Fernández y habló sobre el encuentro presencial que mantendrá con sus colegas el 5 y el 6 de mayo próximos para intentar resolver la problemática “en un contexto muy complejo”. El Presidente destacó además que en Londres hay mucha gente viviendo en situación de calle.

Dijo que hay políticos que piensan que el Estado está de más y que solo debería ocuparse de “producir granos y exportarlas, producir vacas y exportarlas”. “Eso es importante, pero también puede ser un país que se industrialice”, agregó, efusivo.

“El otro día escuchaba a un pretenso candidato a presidente decir que él como diputado no había votado la ley de cardiopatías infantiles para que el Estado se haga cargo de esos casos porque dijo que es un problema de la actividad privada”, sostuvo Fernández sobre Javier Milei, aunque sin mencionarlo. Y agregó: “Entonces habrá argentinos de segunda, que nazcan con hijos con esa cardiopatía y que están condenados porque no podrán ser operados. O todos seremos iguales y tendremos el mismo trato”.

“Hoy creo que estamos dando un paso muy importante, no solo en materia de conectividad. Sino que alguien que no accede internet queda atrás para obtener información y eso no es posible que ocurra en 370 ciudades que se identificaron en el país y que hoy podemos gracias a loas 400 millones y pico de pesos que está poniendo el Estado nacional para poner en marcha es un paso en favor de la calidad de vida de la gente que iguala a la sociedad argentina”, dijo Fernández sobre el plan #Mi pueblo conectado lanzado hoy.

LA NACION