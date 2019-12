El Presidente encabezó un almuerzo con los empresarios más poderosos del país; "no perdamos tiempo en discutir de quién es la culpa", les dijo a los miembros de AEA Crédito: Presidencia

Maia Jastreblansky SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2019 • 14:59

Alberto Fernández conversó con Luis Pagani (Arcor) y Alfredo Coto (Coto) sobre la caída del consumo de insumos básicos. Escuchó de Paolo Rocca algunas inquietudes sobre Vaca Muerta. Y habló con Teddy Karagozian de las perspectivas de la industria textil. Así lo reveló cuando tomó el micrófono frente a los dueños de las empresas más relevantes del país, en el almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

"La situación fiscal es más endeble que lo que ustedes piensan. Les pedimos un mayor esfuerzo para recomponer esas cajas que han quedado vaciadas", les dijo el Presidente a los empresarios, en un discurso en el que volvió a convocar a "terminar con las disputas estériles de tantos años" a las que "algunos llaman grieta".

"Me he impuesto la tarea de no mirar para atrás. No perdamos tiempo en discutir de quién es la culpa", les dijo el Presidente a los empresarios.

Fernández manifestó que la deuda pública argentina "es muy rara" porque, además de su magnitud, "hay que pagarla en muy corto plazo". "Como le dije a Cristiano (Ratazzi, de Fiat) es como que yo le pida diez millones de dólares para devolverle en un año. igual no me lo va a prestar", bromeó el mandatario, que en cada pasaje de su alocución le hizo guiños con nombre y apellido a los hombres de negocios. Habló sin leer su discurso.

"El Estado no es mágico", advirtió Fernández, y agregó que su plan económico es "poner plata en los sectores más empobrecidos, ya no para que compren un auto sino para que compren leche".

Sin la impuntualidad que caracterizó a su primera semana de gestión (ayer se atrasó una hora el encuentro con los gobernadores) Fernández llegó al Four Seasons de Retiro a las 13.09, pasados nueve minutos de la hora pautada, rodeado de varios custodios. En el lobby lo esperó el presidente de AEA, Jaime Campos, para escoltarlo hasta el primer piso del hotel.

Al inaugurar el almuerzo, Campos le dio a Fernández una señal de respaldo . "Sepa que podrá contar con nuestra institución para construir una Argentina social y económicamente desarrollada", le dijo.

En el salón de al lado, pared de por medio, se realizaba la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas organizada por el Banco Ciudad, a donde asistieron relevantes economistas, especialistas financieros y exfuncionarios del área económica, como Carlos Melconian y Roque Fernández. En ese foro, en simultáneo al encuentro del Presidente con los empresarios, se escucharon crudas críticas a la coyuntura económica. Guillermo Calvo dijo que "la Argentina es un enfermo casi terminal" y criticó el impuesto al dólar turista. "Imaginen una familia que ahorró para irse de vacaciones, ahora que le cuesta 30% más caro: ¿la van a convencer de ahorrar en pesos a futuro?", dijo el economista. También calificó al FMI como un "prestamista de última instancia medio raro". En eso coincidió con Alberto Fernández, que desde la sala contigua manifestó: "El FMI es corresponsable porque terminó prestándole al país para pagar la deuda... Cómo ocurrió eso?".

Elogios a Guzmán

El Presidente presentó con elogios al ministro de Economía, Martín Guzmán, que estaba presente en el almuerzo con los empresarios. Dijo que "tuvo un maestro magnífico", Joseph Stiglitz, y que "estudió el tema de la deuda en el mundo entero". En el auditorio también estaban el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz.

"El proyecto de ley (de emergencia económica) es el punto de arranque para poner en marcha la capacidad productiva de la Argentina", dijo Fernández en alusión a la mega iniciativa que la Casa Rosada envió al Congreso y que es resistida por la oposición por las amplísimas atribuciones extraordinarias que le otorga al Poder Ejecutivo para intervenir en el esquema impositivo.

"La Argentina era un colectivo que iba hacia el precipicio. Lo que pedimos es parar el colectivo 180 días y reflexionar en conjunto. El colectivo ya ha doblado", agregó en alusión a el período de gracia que pide el proyecto de emergencia para revisar el esquema jubilatorio, las tarifas de servicios y la vigencia de la doble indemnización por despidos injustificados.

Ayer, antes de que el Presidente se viera cara a cara con los empresarios, los colaboradores de Fernández habían tendido un primer puente con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), en una reunión en la Casa Rosada.

El titular de la UIA, Miguel Acevedo, y su segundo en esa entidad Luis Betnaza (Techint), entre otros directivos de la entidad, se acercaron a Balcarce 50 convocados por Beliz y se reunieron en el despacho del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca y el ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas.

El Gobierno le pidió a los empresarios respaldo para las reformas económicas de fondo que pretende impulsar la Casa Rosada a través del proyecto de ley ómnibus que se debate en el Congreso. Relevantes representantes del establishment, los directivos escucharon. Pero los hombres de negocios aún esperan definiciones concretas de cómo se proyectan las principales variables del programa macroeconómico.