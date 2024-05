Alberto Fernández le pidió disculpas a Pedro Sánchez por los agravios de Milei hacia su esposa

Escuchar

Este domingo por la tarde, el expresidente Alberto Fernández ofreció sus disculpas al presidente Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez luego de que el presidente Javier Milei la tildara de “corrupta” durante su discurso en el evento de partidos de derecha europeas Europa Viva 24, organizado por Vox.

Mientras hablaba sobre cuáles considera que son las tareas del Estado y el peligro del socialismo, acusó: “Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos: no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir, qué calaña de gente atornillada al poder hay y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia, y se tome cinco días para pensarlo“.

A través de un posteo en X, el exmandatario escribió al respecto: “España acaba de llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y analiza retirarla del país. Ello ocurre tras los agravios públicos de Milei hacia el presidente Pedro Sánchez y su familia que solo podrían explicarse por un desequilibrio emocional, (que la psiquiatría ya debería analizar) y que se evidencia con su constante violencia verbal. El vínculo entre España y nuestro país siempre ha sido privilegiado”.

“Por la diatriba del presidente argentino, hoy está en su peor momento”, sostuvo Fernández. Y concluyó: “ Mi solidaridad y afecto hacia Pedro Sánchez, su esposa y su familia. Como argentino me disculpo ante ellos por la impropia conducta de quien ejerce la presidencia de mi Patria”.

Un día antes, el expresidente del Partido Justicialista (PJ) había apuntado contra la administración Milei “dañar” las relaciones de la Argentina con otros países.

“El gobierno nacional ha lastimado nuestras relaciones con España, Brasil, Colombia, México, China y gran parte del mundo árabe. Queriendo acercarse a los ‘poderosos’, nos ha alejado de nuestros hermanos en la región y de nuestros principales destinos comerciales de exportación. Solo le importa llevar su discurso violento a los que, como él, descreen de la democracia, niegan el cambio climático y repudian el respeto a la diversidad de género”, opinó en la misma plataforma.

Otras reacciones del arco político a los dichos de Milei sobre Begoña Gómez

A la postura de Fernández adhirió el exministro de Defensa Jorge Taiana, que escribió: “El Presidente Milei debería dejar de avergonzarmos por el mundo y parar de pelearse con países tradicionales amigos de la Argentina”. “Viajó a España para perjudicar al país y meterlo en un conflicto -sin sentido- solo para que lo aplaudan los fascistas de Vox que representan el 12% del electorado. La ‘Marca Milei’ gana potencia en la ultra derecha global”, sumó el diputado nacional Leandro Santoro.

El exjefe de Gabinete durante el gobierno anterior, Aníbal Fernández, fue un tanto más tajante: “Semejante brutalidad y mala leche podría desembocar en: Primero, se llama a consulta al Embajador. Segundo, se retira Embajador. Tercero, se rompen relaciones. Un despropósito”. “Militar en la internacional reaccionaria solo aísla a la Argentina. Ahora nos peleamos con España”, lamentó asimismo el exministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero.

La decisión que tomó España tras las declaraciones del Presidente

Además de condenar en los más duros términos el ataque, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que llamarán a consulta la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y le exigió al primer mandatario que pida disculpas.

“Los dichos sobrepasan cualquier tipo de cuestión política y no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y entre dos pueblos tan unidos con lazos de hermandad”, cuestionó el funcionario. Y sumó: “Se lo recibió de buena fe para un acto de la ultraderecha, se lo trató con respeto y se pusieron a disposición recursos públicos necesarios para su estancia. A esto respondió con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España”.

Además de catalogar de “inaceptables” los insultos de Milei, Albarez indicó que desde el gobierno español exigen las disculpas públicas y advirtió que, en caso de que eso no pase, España “tomará las todas las medidas que crea oportunas para defender la soberanía”. “Ya contacté a portavoces parlamentarios y recibí una amplia mayoría de apoyo. Además, me comuniqué con [Josep] Borrell -representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE)- y me aseguró que considera que un ataque de este calibre es un ataque a toda la UE”, expresó, adelantando que la Unión Europea también se pronunciará.

Según El País de España, la llamada a consultas del embajador es una de las medidas más fuertes de protesta en términos diplomáticos. “El Gobierno español fue, en los últimos años, muy poco partidario de recurrir a ella y no lo ha hecho, por ejemplo, cuando llamaron a consultas a sus embajadores en Madrid tanto Marruecos, como Argelia o Israel, con motivo de otras tantas crisis diplomáticas”, dice uno de los artículos del diario español.

