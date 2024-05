Alberto Fernández revivió la “fiesta de Olivos” y defendió a Pedro Sánchez: “Es el gran líder progresista de Europa”

Escuchar

El expresidente Alberto Fernández reapareció en una entrevista en la Argentina, después de haber estado varios meses en España, y recordó dos de los hechos que marcaron su gestión durante la pandemia de Covid-19: la foto de la fiesta en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yañez y la causa denominada vacunatorio VIP. El exmandatario reconoció que fue culpa suya organizar aquel brindis y que aceptó su responsabilidad ante la Justicia, pero consideró que la foto fue utilizada políticamente: “Se guardaron la foto un año y la usaron para la elección”.

Defendió además al presidente español Pedro Sánchez ante lo que consideró un “ataque de la derecha” por la acusación a su esposa en una presunta causa de corrupción. “ Sánchez es el gran líder progresista que tiene Europa ”, sostuvo y añadió: “La derecha usó la acusación como es la derecha, de manera impiadosa”. Además, sostuvo que Sánchez estuvo a punto de renunciar. “Realmente lo golpeó”, dijo.

Entrevistado en Cenital, Fernández explicó qué ocurrió en el invierno de 2020. “ Lo que pasó en aquella cena, que fue un brindis, no debió haber ocurrido. Fue un error mío personalmente . Pero lo importante es ver qué pasó después. Pasó que el que era presidente aceptó que la Justicia intervenga, que se discuta la jurisdicción, no apeló, y el fiscal le impuso una reparación que aceptó y pagó”, indicó.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

“No es algo usual. Honestamente no recordaba que había pasado eso. Antes de ese brindis, tuve una reunión con muchísima más gente por cuestiones de trabajo, porque Olivos era la Casa Rosada”, recordó y criticó la cobertura mediática del asunto y sostuvo que eso influyó en el malestar social, pero insistió en que luego de pagar la condena no se mostró de la misma forma en las medios de comunicación.

Por otro lado, relativizó las acusaciones contra el exministro de Salud Ginés González acerca de privilegios a la hora de la vacunación en el verano de 2021: “Lo de Ginés no sé cómo tildarlo. ¿Permitió que alguien se adelante en la cola? Pero él no mandó a dar ninguna vacuna a personas que no la necesitaban. Tenían condiciones físicas que era recomendable que la reciban. Era relativo el privilegio. Era una semana antes o después. Lo grave hubiera sido que hubiéramos vacuna a familiares o gente que no la necesitaba. La Argentina lastimó al sanitarista más grande que tiene”.

Pedro Sánchez y la polémica con la Argentina

Más tarde, Fernández fue consultado respecto a la polémica desatada entre el gobierno argentino y el español a raíz de las declaraciones de un ministro de España y la contundente respuesta de la Argentina contra el presidente Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, que en las últimas semanas fue acusada de trabajar en el estado de ese país por su cercanía con Sánchez.

“Pedro Sánchez es el gran líder que el progresismo europeo tiene hoy en día. La derecha actúa como actúa en todos lados. Es impiadosa. Ocurre lo que siempre ocurre. Un artículo en un medio, que involucraba a su esposa, fue utilizado por la derecha. Y fueron impiadosos con ella”, contó Fernández.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la izquierda, y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez se saludan antes de una reunión en el Palacio de la Moncloa en Madrid, España

Se refirió a los rumores acerca de una posible dimisión: “Yo cada vez que viajo a España lo veo a Pedro y hablamos. No hubo un acto especulativo [la idea de dimitir]. Hubo mucho dolor. Un político es un ser humano. Hay un punto en el que vos sentís que, para pegarte a vos, le pegan a tu hijo o a tu esposa. Vos sentís una enorme culpa. Sentía que para castigarlo a él la elegían a ella. Por suerte, el pueblo español actuó bien. Y algunos también se dieron cuenta de que la derecha estaba cruzando un límite. Pedro estaba genuinamente lastimado. Hubiera sido una gran pérdida para España”.

Asimismo, relató que se puso a disposición para ayudarlo. “Él no necesita que yo le de una mano. Pero si me involucré para hacerlo reflexionar y que no renuncie. Hablé con algunos líderes latinoamericanos para que influyan y evitaran que el renuncie. Hablé con Lula, con Petro”, reveló.

El triunfo de Milei y la herencia recibida

En otro tramo de la entrevista, Fernández cuestionó el discurso del gobierno de Milei acerca de la herencia económica y social recibida. Reclamó que durante la pandemia, los sectores de derecha aprovecharon el descontento social para inclinar la balanza a su favor y que cuando asumió en 2019, recibió una herencia mucho peor como consecuencia del gobierno de Mauricio Macri.

“Es muy posible que las sociedades, cuando vieron la crisis que la pandemia generaba, intentaran buscar algo distinto a los que tenían. A mí seguro me atribuyeron toda la responsabilidad y terminaron votando algo contrario a lo que nosotros somos”, reflexionó.

En esta fotografía publicada por la Presidencia de Argentina, el presidente electo Javier Milei, a la derecha, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, posan durante una reunión en la residencia de gobierno, en Buenos Aires, Argentina Maria Eugenia Cerutti - Presidencia Argentina

“A mi me tocó recibir un país endeudado y virtualmente en default. Al día 99 me llegó una pandemia con un sistema de salud abandonado por el gobierno anterior. Cuando creía que estaba saliendo de ahí, apareció la guerra. Me trastoca todo los precios de los alimentos. Y cuando estaba saliendo de ahí, tuve la sequía más grande de los últimos 100 años. Ahora, cuando termina nuestro Gobierno, resulta que nos convertimos en el país que mejor trató el tema de la pandemia en América Latina, la industria creció, cree 1.000.000 de puestos de trabajo, me fui con 38 meses ininterrumpidos con crecimiento del empleo y del consumo. Dejé el índice más bajo de desocupación de la democracia. Todo eso no ocurre sin que se tomen decisiones”, describió.

Con eso en mente fue que decidió volver a conceder entrevistas porque “el que calla otorga”. “Entendí que debía tomar un tiempo prudencial de silencio. Uno intenta no interferir. Pero en determinado momento me empezaron a preocupar las cosas que se hacían y me empecé a pronunciar por las redes”, explicó sobre su silencio durante diciembre y enero.

“Ver las decisiones que tomaba el Gobierno con el famoso DNU, después la llamada Ley Bases que me pareció tremendo. Algunos gestos me parecieron difíciles de callar, como la falsificación de datos. Decían haber recibido un país con inflación del 15000% o también que el déficit fiscal era de 12 - 15 puntos. Cuando uno calla otorga y llegó el momento de decir que no es así. También las consecuencias son penosas. Por eso empecé contestando en las redes”, aseguró.

Interna del peronismo

Por último, Fernández enfatizó la necesidad de una reorganización en el interior del Partido Justicialista: “ En el peronismo nos debemos un debate claro, no sobre lo que pasó, sino sobre lo que viene, pero no tiene mucho sentido remover el pasado ”.

En ese sentido, se le consultó respecto a una frase que se le atribuyó en 2023 acerca de la necesidad de terminar con el kirchnerismo después de 20 años. El expresidente lo negó y en cambio explicó: “Uno de los fundadores del kirchnerismo fui yo. Pero la discusión es qué es el kirchnerismo. Hasta donde yo recuerdo, el kirchnerismo detestaba el déficit público y trabajaba por el equilibrio fiscal. Eso aprendí con Néstor. Pero después de repente aparecieron teorías que decían que no era tan malo el déficit. Discutamos dónde esta el sentido del kirchnerismo”.

Acto de apertura de año de la Asamblea legislativa 2020. Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Claudia Ledesma Abdala

A su vez, sobre las discusiones con la exvicepresidenta Cristina Kirchner en la elección de los candidatos para las elecciones de 2023 dijo: “Lo que yo planteé era que en el año 2023 se cumplían 20 años desde que asumió Néstor y que en esos 20 años cualquier fuerza política sufre desgastes. Había que generar un sistema de democratización para que la elección de los candidatos se hiciera democráticamente interna. Pero todos interpretaron que le estaba poniendo un freno a la capacidad de Cristina de armar las listas, solo proponía otra lógica”.

También, se refirió a los cuestionamientos de Andrés “Cuervo” Larroque hacia dirigentes peronistas, entre ellas Cristina Kirchner, que habrían trastocado los cimientos de su gobierno con criticas hacia la conducción del peronismo, luego de haber sido uno de quienes hasta cuestionó las decisiones del entonces presidente en la previa de las PASO 2023. “Lo celebro. Lo entendió. Cuando dice que le hizo daño al gobierno de Alberto ‘la guerra a cielo abierto’, me alegra que tenga la honestidad de decirlo abiertamente. Ahora se dio cuenta. Bien”.

“Lo que es interesante es el planteo. La discusión que tengamos que tener tengámosla, pero no con cámaras adelante. Pero no nos dañemos a nosotros. Qué sentido tiene dañar a Cristina, más que el ego de decir que uno la lastimó. No entiendo la política así”.

