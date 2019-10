Marcelo Zlotogwiazda.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2019 • 00:25

Desafío 20.19 fue un espacio que Marcelo Zlotogwiazda hizo propio. Secundado por Claudio Martínez y José Natanson, desde la pantalla de C5N, cada semana Zloto interpelaba al poder político. No importaba el color ni los nombres, cualquiera podía quedar en la mira de su análisis lacerante, siempre con argumentos y nunca con concesiones.

Fue muy dura su ausencia en la imagen del lunes último, con Martínez tratando de mantener la compostura, Natanson intentando concentrarse en la pauta y Emmanuel Álvarez Agis, con la voz quebrada, leyendo un texto propio de despedida a su amigo y referente.

Después del homenaje, y de las imágenes que mostraron la enorme cantidad de alimentos no perecederos que se distribuyeron en los comedores de La garganta poderosa (último deseo del periodista), llegó la entrevista de la noche, con el candidato a presidente Alberto Fernández.

La invitación de Claudio a sumar su recuerdo a Zloto reveló una relación entre ambos que no era tan conocida: "Marcelo fue un periodista enorme. No me animaría a decir que fui su amigo porque la verdad es que nos faltó mucho más intimidad, pero sí fue alguien a quien traté, respeté y quise mucho", comenzó Fernández, para enseguida completar: "Siempre tuvo una mirada ácida que en verdad me ayudaba a pensar mejor las cosas. Porque era una mirada muy honesta en términos intelectuales. Me pasa con él, con Ernesto Tenembaum, con Reynaldo Sietecase. Cuando las críticas vienen de alguna de esas personas, uno dice: 'debo estar haciendo algo mal'. Por eso yo le tenía un gran respeto".

A pesar de que Zlotogwiazda -como bien señaló Claudio Martínez- fue muy crítico con algunas de las propuestas de Fernández por considerarlas "demagógicas", el candidato del Frente de todos sumó detalles de la relación que los unió: "Hace un mes, más o menos, me llamó y me dijo que estaba con un croata (Branko Milanovic) que sabía mucho de hambre y pobreza, y quería que comiera con él. Fuimos con Santiago Cafiero y tuvimos una buena cena, un encuentro muy útil para conocer la opinión de este hombre. Cuando terminamos, caminamos juntos y me contó que había terminado de correr una maratón de 21 kilómetros, y que le había costado mucho por su enfermedad, pero que quería seguir". Y agregó: "Esperaba que diera la pelea durante más tiempo. Fue un momento ingrato, de esos momentos que uno quiere que nunca lleguen".

Para concluir contó: "Tengo el extraño privilegio de que la última nota que escribió fue sobre el primer debate, y elogiaba lo que había hecho yo. Es un lindo recuerdo dentro de tanta tristeza".