Tiene 25 años y es youtuber: así está hoy el actor que hizo de Cristóbal Bauer en Casi Ángeles

Casi Ángeles fue una exitosa serie de televisión argentina, creada por Cris Morena, que se emitió entre 2007 y 2010. La trama giraba en torno a un grupo de adolescentes que vivían en un hogar, pero descubren que son parte de una profecía y que tienen poderes especiales. La tira marcó a toda una generación y potenció la fama de sus protagonistas: Lali Espósito, Peter Lanzani y Eugenia Suárez, entre otros. Recientemente, un miembro del elenco volvió a aparecer tras muchos años y sorprendió a todos.

Se trata de Tomás Ross, el actor que interpretó a Cristóbal Bauer durante las dos primeras temporadas de la telenovela, quien era el hijo de Nicolás Bauer, interpretado por Nicolás Vázquez. En aquel entonces, el joven solo tenía 8 años y se robó el corazón de los televidentes que lo recuerdan hasta el día de hoy.

Después de su participación en Casi Ángeles, Ross formó parte del elenco de Consentidos y, dos años más tarde, actuó en La viuda de Rafael. Además, otro papel destacado del actor fue en la serie CAPOS, que se transmitió en Paka Paka y todavía está disponible para ver en su sitio web oficial.

Cómo está hoy Tomás Ross, el recordado actor de Casi Ángeles

Actualmente, tiene 25 años y decidió alejarse de la escena mediática, dado que se inclinó en realizar contenidos para YouTube, plataforma donde triunfa como streamer. Además, en su cuenta de Instagram tiene más de 160 mil seguidores que lo acompañan en cada uno de sus proyectos.

Recientemente, se volvió viral, ya que se hizo presente en el teatro para ver Tootsie en calle Corrientes, obra protagonizada por Nico Vázquez, su entrañable compañero de ficción.

El emotivo reencuentro de Nicolás Vázquez y Tomás Ross

Fue el propio Vázquez quien no dejó pasar el encuentro y decidió compartir algunas postales en su cuenta de Instagram. “¡Un carrete de súper casi ángeles y amor! Después de muchos años nos reencontramos con @tomasrossok y fue como si nos hubiéramos visto ayer. El amor está intacto. Hermoso recibirte en el teatro y tus palabras tan especiales para mí. Obvio que teníamos que hacer uno de nuestros saludos de ficción. ¡Te quiero mucho!”, escribió el actor, acompañando sus palabras con algunas postales actuales y otras del pasado, cuando filmaron la tira. Incluso, recrearon el típico saludo que hacían como padre e hijo de ficción.

Por su parte, el joven no se quedó atrás y también le dedicó unas palabras a su compañero: “Gracias por el amor cálido con el que siempre te manejaste, te aprecio mucho”. Además, en su perfil habló sobre el especial momento y escribió: “Gente que toca el corazón”.

Nicolás Vázquez hizo un repaso por varios momentos que compartieron juntos

Claramente, este reencuentro no pasó desapercibido para los fanáticos de la producción de Cris Morena, quienes aprovecharon la oportunidad para dejar una catarata de comentarios, con los que evidenciaron su emoción.

“No estoy llorando, vos estás llorando”; “Basta Nico, no lo superó más”; “Gracias por marcar tanto mi infancia, te amo”; “Hace 17 años me llegaron al corazón, buscando la isla de Eudamon, siendo los Bauer, ¿Cómo me piden que supere?”; “Si Nico no puede superar Casi Ángeles nosotros menos” y “Nicola y cristobola no se superan”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.