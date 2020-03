El Presidente Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de marzo de 2020 • 17:03

El presidente Alberto Fernández contó algunos detalles sobre la reunión con intendentes del conurbano bonaerense y con el gobernador Axel Kicillof que mantuvo esta mañana en la residencia de Olivos, donde brinda las directivas para enfrentar el avance del coronavirus en la Argentina.

"Vinieron todos los intendentes del conurbano, el norte y el sur del gran Buenos Aires. Les contamos lo que estamos haciendo, la necesidad de relevar camas, enfermeros, médicos en cada municipio, determinar cuánto más nos falta. Y les pedimos que se involucren como lo hicieron los gobiernos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires", dijo Fernández en diálogo con radio Nacional.

Fue la cuarta entrevista en poco más de 24 horas para alertar sobre la necesidad de respetar la cuarentena obligatoria e informar sobre la situación en la Argentina respecto de la pandemia. Ratificó que no declarará por el momento el estado de sitio y dijo que podría prorrogarse la cuarentena, en principio prevista hasta el 31 de marzo.

"Les conté las dificultades que enfrentamos, lo que necesito de ellos, que me ayuden a controlar la cuarentena, básicamente. Que seamos estrictos en el cumplimiento. Y que me ayuden a controlar los precios, porque hay gente que de forma vergonzosa los aumenta para especular", agregó, en una nueva crítica a los argentinos que no respetan el aislamiento y a los empresarios que fijan los precios de los productos.

"Les conté sobre el plan sanitario, y cómo estamos tratando la asistencia a los sectores postergados. En un rato, (los ministros de Economía y Desarrollo Productivo, Martín) Guzmán y (Matías) Kulfas van a informar las medidas para monotributistas, para sectores que no reciben asistencia del Estado, para ayudar a los que viven de una changa y no pueden juntar un peso para comer. Vamos a socorrerlos", expresó.

Y agregó: "Hablamos de cómo hacerles llegar comida a la gente y cómo el Ejército se comprometió a ayudar con esto. La respuesta de ellos fue muy buena y el compromiso muy grande, quedé satisfecho", sostuvo.