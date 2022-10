Alberto Fernández no tiene planes de asistir a ningún acto por el Día de la Lealtad

Aunque se acerca el 17 de octubre, Alberto Fernández no tiene previsto hasta ahora asistir a ninguno de los actos que se organizaron por el Día de la Lealtad. Tampoco tiene el jefe de Estado un encuentro que lo “abrace” en la fecha más importante para el peronismo , a pesar de que el es presidente del PJ Nacional. Hasta ahora hay previstos tres eventos y en algunos de ellos se podrían escuchar mensajes muy críticos del Gobierno.

El argumento que esgrimen en la Casa Rosada para explicar la ausencia de Fernández en la jornada del próximo lunes es que “hay varios actos distintos y no puede definirse por uno”, más allá de que “alienta” a todos los encuentros del peronismo. Un funcionario cercano al primer mandatario, sin embargo, reconoció a LA NACION: “Un presidente del PJ no puede no hacer nada por el 17 de octubre. Algo se va a armar, por lo menos simbólico”.

Como jefe de Estado y por su cargo partidario, Fernández podría asistir sin invitación a los actos del 17 de octubre. Pero lo cierto es que los sectores del Frente de Todos que organizaron movilizaciones y actos cerrados para el próximo lunes no invitaron especialmente al Presidente, ni pensaron un escenario para que Fernández sea la figura principal y se exprese .

Los preparativos para el Día de la Lealtad muestran a un peronismo muy fragmentado. Los movimientos sociales que siempre estuvieron cerca del Gobierno -el triunvirato de los Cayetanos- definieron en las últimas horas hacer un acto propio en el estadio de Deportivo Laferrere, La Matanza, el próximo 17 de octubre, para visibilizar su agenda y lanzar su propio espacio político. El ala de los “gordos” y los independientes de la CGT, en tanto, hará un acto cerrado en Obras Sanitarias, donde presentarán el Movimiento Nacional Sindical Peronista, un sello desde el que buscarán fortalecerse políticamente y mostrar autonomía para posicionarse para 2023. Ninguno de esos dos sectores (los grupos piqueteros y la CGT dialoguista). que alguna vez se erigieron como la base de sustentación de poder de Fernández, invitó al Presidente como orador.

Alberto Fernández le habla a un grupo de estudiantes en un cine de Escobar, donde asistió a la proyección de "Argentina, 1985"

Los planes de Cristina

La Cámpora y los intendentes, en tanto, definieron adherir a la marcha por el 17 de octubre que organizan los sindicatos del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y la CTA, vertientes identificadas con el moyanismo. Es el acto del kirchnerismo, que entró en una nueva fase de abierta confrontación con el Presidente. Allí se escucharán, probablemente, los discursos más beligerantes contra la Casa Rosada. Se especuló con que podía asistir Cristina Kirchner, pero un colaborador que sigue de cerca a los preparativos aseguró que eso no ocurrirá: “Para Cristina no es momento de expresarse. Con el atentado se postergó el acto que estaba previsto en Merlo ý que la iba a tener en el centro de la escena aquella semana y nunca más se activó”.

Los movimientos sociales tienen aspiraciones electorales para 2023 y cada vez se alejan más de Fernández. Van a lanzar su propio espacio político: “Los Comunes”. En La Matanza, sede de la convocatoria del lunes, Patricia Cubría, esposa del referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quiere disputarle una interna al peronismo del intendente Fernando Espinoza.

Emilio Pérsico y Daniel Menéndez Hernán Zenteno - LA NACION

Las agrupaciones piqueteras (el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie), que portan el termómetro de los rincones más vulnerables del conurbano, vienen cultivando cierta impaciencia con el Gobierno. Hace semanas que no defienden al Presidente en los medios. La Casa Rosada intentó contenerlos la semana pasada con la promesa de un paquete de medidas para la economía popular que por ahora no tiene fecha de anuncio.

Las organizaciones sociales no lo dirán públicamente, pero no era Victoria Tolosa Paz su opción de preferencia para comandar el Ministerio de Desarrollo Social. Desde que se conoció que Juan Zabaleta dejaba esa silla vacante se inclinaron por el intendente bajo licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Algo similar ocurre con la CGT. Si bien muchos sindicalistas calificaron positivamente en las últimas horas a Raquel “Kelly” Olmos, la nueva ministra del Trabajo, distintos líderes gremiales deslizan que no fueron consultados sobre la designación de cargo, clave porque convalida las negociaciones paritarias. En la Casa Rosada aseguran que no es así y que hubo múltiples llamados y consultas durante el fin de semana para obtener consenso para los cambios en el gabinete.

El presidente Alberto Fernández en un acto de la CGT Hernán Zenteno - LA NACION

Lo llamativo es que, hace dos semanas, en un asado en la quinta de Olivos, los líderes sindicales le recomendaron a Fernández que retomara su rol de artífice de diálogo intersectorial hacia adentro del PJ. y le ofrecieron contenerlo políticamente con un acto el 17 de octubre en torno a su figura. Sugirieron hacerlo en alguna provincia del interior y como el jefe de Gabinete, Juan Manzur, estaba sentado a la mesa, surgió la posibilidad de Tucumán. Pero esa alternativa se desvaneció con el correr de los días.

“Estamos viendo si se hace algo en Tucumán”, dijo ayer en el medio de la jornada un funcionario de la Casa Rosada que aún albergaba una luz de esperanza. Pero finalmente también se habría dado de baja ese plan alternativo para el Día de la Lealtad.