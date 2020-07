Alberto Fernández: "Nosotros queremos ser más que el peronismo"

El Presidente aseguró que no piensa dejar de dialogar con los que piensan distinto y volvió a hablar sobre la deuda Fuente: LA NACION - Crédito: Presidencia

El presidente Alberto Fernández habló luego del anuncio oficial sobre la nueva fase de la cuarentena en la que entra el país para frenar el avance del coronavirus y destacó que ya tiene un plan listo para la reactivación económica, que espera que esta sea la última vez en que el país debe negociar una deuda con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que la intención de su gestión es ser más que el peronismo.

"No hay fuego amigo, hay gente que dentro del espacio tiene miradas propias y está bien. Eso fue el peronismo siempre. Y nosotros queremos ser más que el peronismo. Queremos que haya más gente, que haya independientes, gente de centro izquierda que no necesariamente sea peronista", dijo el mandatario al ser consultado sobre las tensiones dentro de su administración, en particular con su vicepresidenta Cristina Kirchner.

Luego de que la expresidenta compartiera en redes sociales una nota que criticaba la convocatoria que había hecho Fernández a los empresarios el 9 de julio, aseguró en diálogo con Página 12: "Podríamos haberla hecho un poco más amplia. Me arrepentí de no haberlo convocado a Hugo Yasky, que representa otra central obrera. Podríamos haber convocado alguien de los movimientos sociales. Pero también sé quiénes me votaron a mí y sé qué intereses represento y sé qué país quiero".

Asimismo destacó que "la opinión de Cristina es muy importante en la política argentina, muy valiosa y muy respetable" y agregó: "El que se enoja con mi diálogo que se desenoje solo porque no voy a dejar de dialogar. Por qué es lo que es lo que siempre creí en política. En política se conduce dialogando".

Sé quiénes me votaron a mí y sé qué intereses represento y sé qué país quiero Alberto Fernández

Respecto del modelo capitalista, el Presidente volvió a decir que necesita un cambio porque ahora, como se conoce, no tiene mucho sentido y remarcó que el sistema demostró "una debilidad enorme". "Como le gusta decir a Axel Kicillof, apareció un virus imperceptible al ojo humano y desmoronó la economía mundial en cinco minutos. El sistema económico mundial dejó de ser sólido cuando lo financiero pasó a un primer plano y lo productivo pasó a un segundo plano", afirmó y tras ello aseguró que es tiempo de prensar un modo de producción menos contaminante porque este es "un sistema de concentración de la riqueza que condenó a muchos pueblos del mundo a vivir en la miseria".

Al ser consultado sobre la oferta presentada a los bonistas hace dos semanas, se manifestó optimista respecto al avance de las negociaciones y dijo que "esta es la última oferta que hace la Argentina, no va a haber otra". "Sería interesante que el mundo se ordene financieramente, el mundo quedó dado vuelta, hay alrededor de 40 países que están en condiciones de defaultear", agregó en relación a la situación global a causa de los efectos económicos relacionados con la pandemia, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

"Espero que la Argentina se recupere con sus propios recursos, con el impulso del Estado y que dejemos de endeudarnos porque la deuda nos condiciona. Pasa en la vida individual y pasa en la vida de los países, no te condiciona sólo políticamente te condiciona para poder proyectar porque tenés esa espada de Damocles en tu cabeza", respondió sobre la posible necesidad futura de tomar nueva deuda.

Al referirse a la pospandemia, Fernández dijo que el Gobierno tiene en mente una serie de medidas que reactiven y pongan en marcha otra vez la economía. "Son un montón de medidas. La idea es dividir el país en seis regiones: AMBA y las cinco que ya existen, Centro, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia y hacer planes específicos para potenciar las fortalezas de cada región".

"La pandemia nos da la oportunidad de ir hacia un lugar de construcción distinto. Hay un plan general y un plan específico. Va a ser necesario hablarlo con los gobernadores de cada región", señaló. "En los próximos días vamos a estar en condiciones de anunciarlo. Las medidas van a marcar cuál es nuestro norte", declaró.

Por último afirmó que la posibilidad de poner en marcha un nuevo blanqueo "está en carpeta", si bien se manifestó "muy poco amigo" de una iniciativa de este tipo: "Me interesa mucho más que el dinero que se blanqueó y se quedó en paraísos fiscales vuelva a la Argentina".