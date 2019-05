Fuente: Archivo

RIO GALLEGOS.- En su paso por Río Gallegos, el precandidato presidencial Alberto Fernández fue moderado en su postura en cuanto avanzar con una reforma inmediata sobre la legalización del aborto al que consideró como un tema que dividía a los argentinos, y opinó que el aborto no debería ser más considerado un delito.

De este modo, Fernández se desmarcó moderadamente de la expresidenta Cristina Kirchner, quien votó a favor de la despenalización del aborto, decisión a la que llegó, luego de ser convencida en gran parte, por su hija Florencia, según contó en su libro "Sinceramente".

En su paso por esta ciudad, el lunes pasado, Fernández, habló en varios momentos con los periodistas que seguían sus pasos y dio dos entrevistas exclusivas, en todas las ocasiones usó un tono moderado y conciliador, y prefirió no ser taxativo al referirse a un tema álgido como la legalización del aborto, debate que estuvo vigente en la agenda de todo el año pasado.

"Es un tema que parte a la Argentina en dos y todos los temas que divide a la Argentina no son buenos temas", afirmó en diálogo con la FM Tiempo de Río Gallegos y consideró que el aborto "es un tema de la salud pública y hay que buscarle una solución. Hay que, tal vez, hablar un poco mas, educarnos un poco más. Por lo pronto me parece que no debe ser un delito y que eso podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque legalización es un tema que divide a los argentinos".

Consultado por el diario La Opinión Austral, si en caso de llegar a la presidencia, el aborto sería legal, seguro y gratuito, Fernández puso el foco de su respuesta desde el Derecho. "Yo siempre he dicho, no es nuevo, hace 20 años enseño Derecho Penal y hace 20 años que despotrico con la que idea que el aborto sea un delito. Es increíble que eso ocurra. El aborto es un problema de la salud publica y hay que encontrarle una solución", remarcó.

En esa consulta volvió a repetir que quisiera que en lo inmediato no se sigan poniendo temas que dividan en dos a la Argentina, aunque aclaró, "Que no pongamos temas que no dividan a los argentinos, no significa hacerse los distraídos. Y este es un tema que hay que resolver".