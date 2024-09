Alberto Fernández relevó del secreto profesional al exmédico presidencial que declara mañana

Escuchar

La defensa del expresidente Alberto Fernández relevó del secreto profesional a Federico Saavedra, el médico jefe de la Unidad Médica Presidencial durante su mandato, quien declarará mañana ante el fiscal Ramiro González en el marco de la causa que investiga las presuntas agresiones del exmandatario contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

De acuerdo al relato de Yañez, el médico, a cargo no solo de la cobertura médica del presidente sino también de la de su familia, estaría al tanto de los presuntos golpes que acusó Yañez y le habría recetado “globulitos de árnica” para ocultar los moretones ocasionados por Fernández. La fiscalía tiene formuladas cerca de 100 preguntas para realizarle a Saavedra. Su declaración comenzará cerca de las 10 de la mañana y se descuenta que finalizará durante la tarde.

La abogada defensora de Fernández, Silvina Carreira, dio hoy aviso en el juzgado de que el médico Saavedra, por consentimiento del expresidente, queda liberado de las ataduras profesionales que le impiden divulgar la información del periodo.

“De acuerdo a las manifestaciones de mi representado, esta parte no tiene objeción alguna y relevo del secreto profesional al Dr. Saavedra con la finalidad de declarar como testigo en las presentes actuaciones y estrictamente ceñido al objeto procesal de esta pesquisa”, señaló la abogada y se comprometió a presentar un escrito en la fiscalía con la rúbrica de Fernández.

Fue en respuesta a un pedido del fiscal González quien solicitó a Carreira que antes de este jueves, informara si el médico estaba o no relevado del secreto profesional para brindar declaración.

El rol de Saavedra, que conoce a Fernández hace más de 15 años, era asegurar la cobertura médica del Presidente y su grupo familiar en la residencia de Olivos, en la Casa de Gobierno y en todos aquellos desplazamientos que se hicieran dentro o fuera del país. Saavedra, por caso, fue quien dio a conocer de manera oficial el embarazo de la exprimera dama en septiembre de 2021.

“Estando allí [en Olivos] –dijo Yañez ante el fiscal– junto con Alberto, lo llamamos al doctor Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así, paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”. Según su relato fue después de un viaje realizado a la provincia de Misiones, en 2021.

Por su parte, Fernández vincula los moretones –que se observan en las fotografías que tiene la Justicia– a los problemas de alcoholismo que la propia Yañez admitió tener al declarar.

