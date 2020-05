Alberto Fernández fue recibido por el gobernador santiagueño y aliado político Gerardo Zamora Crédito: Prensa Gobernación Santiago del Estero

Santiago del Estero.- El presidente Alberto Fernández pasó por Santiago del Estero y entre otras definiciones aseguró que el país se encuentra en default desde hace ya varios meses "solo que no escriben y lo ocultan". "No vamos a someter a la Argentina a ningún compromiso que no podamos asumir", aseguró el primer mandatario.

El Presidente, acompañado de algunos de sus ministros y de un aliado provincial como es el gobernador Gerardo Zamora , se mostró molesto con quienes hablan de la posibilidad de caer nuevamente en cesación de pagos al decir que "leo titulares que dicen que vamos a caer en default y yo les digo que hace meses ya estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan".

En otro tramo de su discurso posterior a la firma de convenios de varias obras para esta provincia Fernández se refirió a las negociaciones con los tenedores de deuda de nuestro país: "No vamos a someter a la Argentina a ningún compromiso que no podamos asumir y que comprometa el crecimiento de los argentinos. Yo cumplo mi palabra, yo tengo palabra, yo no miento ".

Estas y otras frases de Fernández fueron realizadas en la reanudación de las obras del Colegio del Centenario en la capital santiagueña.

Sobre la situación de cuarentena y la posibilidad de retroceder en las fases en algunos distritos más "complicados" con el pico de contagios indicó: "No nos tiene que dar vergüenza retroceder", al tiempo que destacó la colaboración de todos los gobernadores, incluso de aquellos de signo político contrario.

"Siempre lo digo, que nadie toma decisiones solo, que me toca gobernar con 24 gobernadores y sepan que no nos tenemos que dejar ganar por ansiedad y esa falsa dicotomía de salud versus economía. Somos un país maravilloso y vamos a levantarnos otra vez", afirmó, optimista.

Fernández llegó a Santiago pasado el mediodía y allí fue recibido por el gobernador Zamora, la intendenta de la capital, Norma Fuentes, y el alcalde bandeño Pablo Mirolo, referente local del massismo.

En la localidad de Forres visitaron una imponente planta enfardadora llamada " Mega Alfalfa Argentina" , que estaba preparando un envío a Omán, en la península arábiga. Luego de esto se dirigieron a la capital santiagueña para la firma de varios convenios de obras y la reactivación de la refacción del Colegio del Centenario.

Sobre la última medición de la caída de la economía que se conocía horas atrás, Alberto Fernández contó que, en los primeros días de la gestión de Néstor Kirchner, donde él fue jefe de Gabinete, también habían detectado una caída de 11 puntos de la actividad económica , y que "la preocupación de Néstor era no cuanto había caída, sino cuánto tiempo íbamos a tardar en recuperarnos"

Antes de Fernández quien habló fue el mandatario santiagueño Gerardo Zamora, quien reafirmó su fuerte vínculo con la gestión nacional.

El Presidente recordó el inicio de su acercamiento con Zamora luego de que este accediera a la gobernación de la provincia: "Me decían allá 'pero nosotros tenemos un candidato en Santiago', pero yo les decía que el que piensa como nosotros es Zamora, y los santiagueños lo tenían más claro, por eso lo eligieron".

"Me pone muy contento venir a Santiago en esta época de pandemia y poner de pie nuevamente a obras como esta. Debemos volver a poner la educación, la ciencia y tecnología en el lugar que corresponde", al tiempo que destacó la invención de un kit para detectar coronavirus en una hora por parte de científicos argentinos.

También afirmó que "los países que no hicieron cuarentena han visto caer su economía de la misma manera que los que la estamos haciendo", agregando que "es inmoralidad que, en el siglo 21, en nuestro país, haya gente que pase hambre" y que "gracias a un gran esfuerzo de todos hemos logrado contener lo peor que el virus ha podido generar"