Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

📌02.15 | La reflexión de Marcos Peña sobre su paso por la política: “Es muy difícil, no estamos diseñados para estar en esos lugares”

El exjefe de gabinete Marcos Peña entrevistado por José Del Rio en LN+

El exjefe de gabinete Marcos Peña repasó su experiencia como funcionario del gobierno de Mauricio Macri y reflexionó acerca de las consecuencias para la vida privada que tiene la exposición en cargos públicos ligados directamente al poder. “Es muy difícil, no estamos diseñados para estar en esos lugares”, consideró entrevistado por José Del Rio en el programa Comunidad de Negocios de LN+, y expresó: “No es gratis estar en ese lugar”.

En el marco del lanzamiento de su reciente libro El arte de subir (y bajar) la montaña, el politólogo sostuvo que el paso por la gestión pública es “muy intensa” y que “la fama, la exposición, el poder y la conflictividad” generan un fuerte desgaste en la persona, que no debería dejarse pasar, sino entenderlo y tratarlo. “Es importante pensarlo como una etapa o experiencia. Después podés volver o hacer otras cosas. Pero pensarse toda la vida ahí es tóxico y genera malos resultados”.

Sobre su rol como jefe de gabinete entre los años 2015 y 2019 dijo: “Mi experiencia fue hermosa. Me siento orgulloso de haberlo atravesado con ese equipo y haber trabajo con Mauricio [Macri], pero también es sano ponerle un cierre a una etapa y aportar desde otro lugar”.

Leé la nota completa acá.

02.00 | El análisis de Redrado: la importancia de eliminar el cepo y las perspectivas que espera para la Argentina

El economista y expresidente del Banco Central, Martín Redrado, durante su paso por LN+

El expresidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado realizó este domingo por la noche un extenso análisis sobre el panorama económico en el que se encuentra inserta la Argentina. Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), el economista enfatizó en las reformas que el gobierno de Javier Milei debe aplicar para empezar a mostrar señales de crecimiento, habló de los desafíos que afrontar el Ejecutivo y volvió a insistir nuevamente con la quita del cepo cambiario.

Durante la entrevista con José Del Rio, Redrado opinó que el “diagnóstico” de la administración Milei sobre la situación del país es el correcto. Sin embargo, consideró que el oficialismo no logró mostrar “resultados” que le demuestren a la ciudadanía que “vamos por buena camino”. “El salario tiene que crecer junto con las inversiones y las exportaciones. Son los tres motores que tenemos que poner en funcionamiento. Dólar y empleo es lo que necesita la Argentina”, asevero.

Para el economista, la clave reside en “generar las condiciones necesarias” para que ello ocurra. Y en el terreno específico de las inversiones, puntualizó: “La primera pregunta que hace un inversor es: a qué dólar entro y a qué dólar salgo, si tengo que pagar deuda. Para esto, tenemos que eliminar el cepo cambiario”.

Leé la nota completa acá.

01.30 | Alberto Fernández revivió la “fiesta de Olivos” y el vacunatorio VIP

El expresidente Alberto Fernández

El expresidente Alberto Fernández reapareció en una entrevista en la Argentina, después de haber estado varios meses en España, y recordó dos de los hechos que marcaron su gestión durante la pandemia de Covid-19: la foto de la fiesta en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yañez y la causa denominada vacunatorio VIP. El exmandatario reconoció que fue culpa suya organizar aquel brindis y que aceptó su responsabilidad ante la Justicia, pero consideró que la foto fue utilizada políticamente: “Se guardaron la foto un año y la usaron para la elección”.

Entrevistado en Cenital, Fernández explicó qué ocurrió en el invierno de 2020. “Lo que pasó en aquella cena, que fue un brindis, no debió haber ocurrido. Fue un error mío personalmente. Pero lo importante es ver qué pasó después. Pasó que el que era presidente aceptó que la Justicia intervenga, que se discuta la jurisdicción, no apeló, y el fiscal le impuso una reparación que aceptó y pagó”, indicó.

“No es algo usual. Honestamente no recordaba que había pasado eso. Antes de ese brindis, tuve una reunión con muchísima más gente por cuestiones de trabajo, porque Olivos era la Casa Rosada”, recordó y criticó la cobertura mediática del asunto y sostuvo que eso influyó en el malestar social, pero insistió en que luego de pagar la condena no se mostró de la misma forma en las medios de comunicación.

Por otro lado, relativizó las acusaciones contra el exministro de Salud Ginés González acerca de privilegios a la hora de la vacunación en el verano de 2021: “Lo de Ginés no sé cómo tildarlo. ¿Permitió que alguien se adelante en la cola? Pero él no mandó a dar ninguna vacuna a personas que no la necesitaban. Tenían condiciones físicas que era recomendable que la reciban. Era relativo el privilegio. Era una semana antes o después. Lo grave hubiera sido que hubiéramos vacuna a familiares o gente que no la necesitaba. La Argentina lastimó al sanitarista más grande que tiene”.

Leé la nota completa acá.

