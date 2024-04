Alberto Fernández se burló de la decisión del Gobierno de que Javier Milei no viaje más en vuelos de línea

Escuchar

El expresidente Alberto Fernández se burló hoy de la decisión del Gobierno de que el actual primer mandatario, Javier Milei, no viaje más en vuelos de línea.

“Y un día se dieron cuenta de que, por razones de seguridad, es recomendable usar aviones oficiales... Más de cien días para descubrir lo obvio. El precio que se paga cuando uno juega a hacer demagogia”, escribió Fernández en su cuenta de X, acompañado de emojis y de una captura de una nota de LA NACION. Sobre el final de su gobierno, el exmandatario justicialista compró un nuevo avión para reemplazar al Boeing 757 200 que oficiaba como Tango 01.

😳... y un día se dieron cuenta de que, por razones de seguridad, es recomendable usar aviones oficiales... Más de cien días para descubrir lo obvio. El precio que se paga cuando uno juega a hacer demagogia. 🙄 pic.twitter.com/acKkWLifiq — Alberto Fernández (@alferdez) April 16, 2024

La decisión de que Milei no viaje más en vuelos comerciales fue tomada por recomendación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró que no están dadas las condiciones para que siga trasladándose en vuelos comerciales, como lo hizo en los primeros meses de gestión para reducir costos.

“El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos de que el Presidente siga volando en vuelos de línea o comerciales comunes. El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad les ha elevado un informe reservado a todas las partes involucradas del porqué de esta sugerencia”, introdujo en su conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni. Por eso, sentenció: “Efectivamente el Presidente dejará de usar aviones comerciales”.

En tanto, el portavoz de Milei adelantó que ahora se verá cómo se implementa esta recomendación para que estén dadas “todas las condiciones que amerita la investidura” de Milei, que en lo que va de su gestión hizo más visitas internacionales que a las provincias.

Ayer, en LN+, Bullrich había sido taxativa. “No hay plata pero hay que cuidar al Presidente”, indicó la ministra, que en ese momento todavía no había dialogado con el líder libertario sobre el tema y por lo tanto no quiso en ese momento hacer anuncios al respecto. “Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad muy fuerte, pero también tenemos que cuidar al Presidente. No es lo mismo un avión de línea donde hay un montón de personas, de equipaje, de situaciones que se pueden dar, a un avión controlado total y absolutamente por nosotros, por la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la Fuerza Aérea”, planteó para justificar su postura.

Esto va en contra de lo que en un primer entonces enfatizaron desde la administración libertaria, cuando hicieron eje en la austeridad y, en medio de la reducción de gastos, definieron que los vuelos del mandatario y de sus ministros se harían sin apelar a una aeronave oficial.

Cuando fue a Davos, el propio Milei ostentó la medida de su gobierno. “El modo de viajar que se ha elegido nos ha permitido ahorrar unos 392.000 dólares. Este dinero surge del esfuerzo de los argentinos y es nuestro deber moral cuidar el mango hasta en los detalles más pequeños. Si cuidamos las monedas, los peses se cuidan solos”, dijo el Presidente, que compartió una foto suya con los pulgares hacia arriba en medio del pasillo de una de las aeronaves de Lufthansa, rodeado de pasajeros, también de travesía.

LA NACION